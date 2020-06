21 milliards € d'actifs sous gestion pour Primonial REIM

L'immobilier est la classe d'actifs qui profite le plus des taux d'intérêt négatifs que l'on observe en Europe depuis maintenant plusieurs mois. L'investissement en immobilier tertiaire a ainsi battu en France tous ses records en 2019, avec pour la première fois de l'histoire le franchissement de la barre des 36 milliards € d'investissements en immobilier d'entreprise banalisé d'après CBRE. Primonial REIM est l'un des gérants d'actifs immobiliers qui a le plus profité de cette conjoncture exceptionnelle en 2019 : sa collecte a bondi de 23% par rapport à 2018 à 5,3 milliards €, et ses encours sous gestion ont franchi le seuil des 21 milliards €.

Trois sources de collecte différentes sont venues abonder un flux global de 5,3 milliards € en 2019 pour Primonial REIM : les SCPI, les supports immobiliers aux unités de compte d'assurance vie (OPCI grand public et SCI), et les club deals institutionnels français et internationaux.

Sur le premier type de véhicules -les SCPI- Primonial REIM réalise une collecte record de 1,3 milliards €, enregistrant la plus forte progression du marché (+50% par rapport à la collecte nette 2018, et une part de marché de 15% en 2019 sur la collecte nette globale des SCPI). En particulier, son véhicule phare Primovie totalise 629 millions € de collecte nette, de loin le plus gros collecteur du marché des SCPI en 2019.

Sur le 2ème axe -les supports immobiliers d'unités de compte d'assurance vie comme la SCI Primonial Capimmo ou l'OPCI Grand Public PREIMium - Primonial REIM enregistre 1,8 milliards € de collecte en 2019.

Enfin, sur les club deals institutionnels, la collecte se chiffre à plus de 2,1 milliards €.

« Je me réjouis des résultats 2019 qui sont remarquables tant du point de vue de la collecte que de la qualité de nos investissements, résume Grégory Frapet, président du directoire de Primonial REIM. Je tiens à saluer l'engagement et l'expertise des équipes de Primonial REIM qui nous ont permis une nouvelle fois de surperformer le marché. Ces records historiques valident la pertinence de notre stratégie, basée sur une gestion de conviction qui vise à proposer à nos clients une allocation d'actifs immobiliers associant performance, régularité et qualité des sous-jacents. L'année 2019 aura été marquée par des opérations immobilières emblématiques comme l'acquisition de l'immeuble Le Lumière, le plus grand ensemble tertiaire de Paris ou encore des premiers investissements en hôtellerie, une nouvelle classe d'actifs pour Primonial REIM. Dans une dynamique de marché positive mais fortement concurrentielle, Primonial REIM possède des atouts solides pour atteindre ses objectifs de croissance d'ici 2023 : passer de 21 milliards € d'encours sous gestion à 30 milliards €, en renforçant notre statut d'acteur leader en matière d'immobilier de bureaux et de santé, qui resteront nos deux classes d'actifs de prédilection. »

« Dans un environnement de taux bas, l'immobilier est une solution d'investissement recherchée, avec pour objectif de délivrer une performance peu volatile et supérieure à celle des fonds en euros, complète Stéphanie Lacroix, directrice générale de Primonial REIM. Les résultats de la collecte 2019 illustrent l'attrait des investisseurs particuliers et institutionnels pour les solutions d'investissement proposées par Primonial REIM, qui visent à leur offrir des revenus potentiels récurrents et sur le long terme. Portés par nos valeurs, nous amplifions en 2020 notre engagement en faveur de l'investissement responsable et continuons d'innover pour proposer des solutions immobilières répondant aux exigences et attentes spécifiques de nos clients. »