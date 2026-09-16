Succession : quand quelques lignes manuscrites changent tout

information fournie par Mingzi • 16/09/2026 à 08:04

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Un testament manuscrit, une succession réglée depuis des décennies et des héritiers qui contestent encore sa validité. L'affaire rappelle à quel point quelques règles de forme peuvent bouleverser durablement la transmission d'un patrimoine.

L'affaire débute en 1990. Un homme décède sans enfant, laissant notamment son épouse, sa mère, son frère et sa sœur. Quelques semaines après son décès, un testament daté du 27 janvier 1990 est déposé chez un notaire. Il désigne son épouse comme légataire universelle, c'est-à-dire bénéficiaire de l'ensemble des biens transmis par testament. La succession est réglée en conséquence.

Mais plus de vingt ans après, le frère du défunt saisit la justice. Il affirme que le testament n'a pas été écrit de la main de son frère et demande son annulation. Une expertise graphologique est ordonnée. En 2019, le tribunal annule le testament. La cour d'appel renverse cependant la décision en 2024 et déclare l'action du frère et de la sœur irrecevable. Ils se pourvoient alors en cassation.

Un testament manuscrit soumis à des règles strictes

En droit français, un testament « olographe » doit être écrit entièrement de la main de son auteur, puis daté et signé. Ce formalisme n'est pas une simple formalité administrative : il permet de s'assurer que le document exprime réellement les dernières volontés du défunt.

La règle est exigeante. Le rapport de la Cour de cassation rappelle que la présence de mots qui ne seraient pas de la main du testateur peut entraîner la nullité du testament.

Les héritiers évincés peuvent agir

Dans son arrêt du 9 septembre 2026, la Cour de cassation donne raison au frère et à la sœur sur un premier point essentiel : une personne écartée d'une succession par un testament a le droit d'en demander l'annulation pour vice de forme dès lors qu'elle a un intérêt à agir.

La Cour juge ainsi que l'action en nullité d'un testament qui n'aurait pas été entièrement écrit de la main du testateur est ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime. Le frère et la sœur, qui auraient pu hériter en l'absence du testament, ne pouvaient donc pas être privés de la possibilité de le contester.

À celui qui invoque l'acceptation de la prouver

La Cour de cassation apporte une seconde précision importante. La mère du défunt, décédée depuis, avait laissé la succession se régler sans attaquer le testament. Fallait-il en déduire qu'elle connaissait son éventuelle irrégularité et qu'elle avait choisi de l'accepter ?

La cour d'appel avait estimé que ses enfants devaient démontrer qu'elle ignorait ce vice. La Cour de cassation dit exactement l'inverse : c'est à celui qui affirme qu'un testament nul a été volontairement confirmé d'en apporter la preuve. En l'espèce, cette preuve devait donc être fournie par le défendeur à l'action en nullité.

L'affaire n'est pas encore terminée

La Cour de cassation a donc cassé en totalité l'arrêt rendu en 2024 par la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

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Elle n'a toutefois pas décidé que le testament était définitivement faux ou nul. Ce sera aux nouveaux juges d'examiner à nouveau le dossier.

Après plus de trente ans, cette succession n'est donc toujours pas refermée. L'affaire rappelle une leçon simple : lorsqu'il s'agit de transmettre ses dernières volontés, quelques lignes manuscrites peuvent avoir des conséquences considérables — et le respect des formes reste la meilleure protection contre de longues années de contentieux.