Conflit d’héritage: pourquoi faire appel à la médiation successorale?

information fournie par Le Particulier • 25/09/2026 à 08:00

Conflit d’héritage: la médiation successorale permet de renouer le dialogue entre héritiers et de trouver un accord amiable, sans passer par une longue procédure judiciaire. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Qu’est-ce que la médiation familiale?

Quand faire appel à la médiation successorale?

Quelles sont les étapes de la médiation?

5 bonnes raisons de faire appel à la médiation

Quels sont les motifs pour contester une succession en justice?

Qu’est-ce que la médiation familiale?

La médiation est un mode de résolution amiable des conflits dans lequel les parties cherchent à solutionner leur différend au cours d’échanges guidés par un tiers. Ce dernier a pour mission de permettre aux protagonistes impliqués dans le litige de renouer le dialogue et d’explorer des pistes de résolution. Contrairement à la procédure de conciliation où le conciliateur est chargé de proposer une voie de sortie du conflit, le médiateur ne tranche pas et n’impose rien. Il accompagne les parties prenantes pour qu’elles parviennent par elles-mêmes à une solution satisfaisante.

La médiation repose sur trois principes fondamentaux:

Le volontariat. Toutes les parties impliquées doivent être présentes et consentantes. Chacun peut abandonner la médiation à tout moment sans justification.

La confidentialité. Le contenu des discussions est confidentiel. Le médiateur ne peut pas témoigner en justice, et les protagonistes s’engagent à ne pas utiliser les informations échangées contre l’autre.

L’impartialité: le médiateur est un tiers neutre et indépendant.

Quand faire appel à la médiation successorale?

Des désaccords peuvent émerger lors du règlement d’une succession. Cette période de deuil réveille parfois de vieilles blessures familiales et peut mener à une situation de paralysie. Les situations suivantes sont fréquemment sources de litiges:

Une contestation du partage des biens du défunt : conflit sur l’attribution d’un bien ou sur la valeur de ce bien ;

Un désaccord sur la gestion d’un bien en indivision ;

La contestation d’une donation jugée injuste ou d’un don en nature non rapporté à la succession ;

Des intérêts divergents entre le conjoint survivant et les enfants d’un premier lit au sein d’une famille recomposée ;

Une succession incluant une entreprise familiale: tensions entre l’héritier repreneur et ses frères et sœurs, désaccord sur la valorisation des parts, blocage de la gouvernance en indivision…

Il est judicieux de se tourner vers la médiation avant d’engager une procédure judiciaire longue et coûteuse. Cette démarche peut être initiée par les héritiers. Elle peut être conseillée par un avocat ou un notaire au cours du règlement de la succession, lorsque ce dernier constate un blocage. Elle peut également intervenir dans un cadre judiciaire. On parle de médiation conventionnelle lorsqu’elle est engagée avant toute audience, et de médiation judiciaire si elle intervient en cours de procédure.

Quelles sont les étapes de la médiation?

La médiation successorale peut être conduite par un notaire spécialement formé à la médiation ou par un médiateur familial diplômé. Ces professionnels sont en mesure d’appréhender le conflit de manière globale, en traitant aussi bien les questions financières que les problématiques relationnelles.

Dans un premier temps, le médiateur reçoit chaque protagoniste individuellement. Il explique les règles de la médiation, son coût, et s’assure que la personne s’engage librement dans la procédure. Chaque interlocuteur peut revenir sur les origines du conflit et présenter sa version des faits.

Une fois les entretiens individuels terminés, le médiateur réunit l’ensemble des participants pour plusieurs entretiens collectifs, généralement entre 3 et 5. Le médiateur encourage l’écoute et le dialogue pour que chacun puisse exprimer son point de vue et comprenne celui des autres. Il accompagne les héritiers pour les aider à trouver eux-mêmes une solution qui convienne à tous.

Si les héritiers parviennent à un accord, le médiateur le formalise par écrit. Le document détaille les engagements de chacun, précise les modalités pratiques et fixe le calendrier d’exécution. L’accord peut être homologué par un juge ou un notaire. Dans ce cas, il possède une valeur exécutoire. Si aucun accord n’est conclu, le médiateur établit un constat de désaccord.

5 bonnes raisons de faire appel à la médiation

Une médiation dure en moyenne entre 3 et 6 mois quand les procédures judiciaires s’étirent généralement sur plusieurs années.

Le coût de la médiation est largement inférieur à celui d’une procédure judiciaire. Le montant des frais est variable. Certains médiateurs travaillent au forfait, d’autres au taux horaire. Il existe des écarts entre les associations de médiation conventionnées par la CAF, qui appliquent des tarifs indexés sur les revenus, et les cabinets libéraux. En moyenne, il faut compter 1500 euros par personne.

La médiation permet d’imaginer des solutions sur mesure pour tenir compte de la situation et des souhaits de chacun. Les biens peuvent être répartis selon les attachements affectifs, les paiements peuvent s’échelonner sur plusieurs années en fonction des capacités financières des héritiers.

Les successions sont souvent très chargées sur le plan émotionnel, et la procédure judiciaire ne concourt pas à apaiser les tensions. À l’inverse, la médiation peut permettre de restaurer ou de préserver les liens familiaux.

Le taux de réussite de la médiation est de l’ordre de 70%. Même en l’absence d’accord, cette démarche n’est pas une perte de temps car elle permet de renouer le dialogue entre des protagonistes parfois en froid depuis des années. Ces derniers sont davantage disposés à accepter la décision d’un juge en sachant qu’ils ont fait tout leur possible pour parvenir à un terrain d’entente.

Quels sont les motifs pour contester une succession en justice?

La loi reconnaît trois motifs légitimes et sérieux:

- le vice de consentement: l’héritier n’était pas en capacité de donner un consentement éclairé au moment des opérations de partage de la succession.

- la lésion: elle découle d’une erreur dans l’évaluation des biens du défunt ou dans le calcul de la part des héritiers.

- l’oubli: l’héritier a été oublié au moment du partage.

La justice peut ordonner la nullité du partage ou l’action en complément de part. Dans le premier cas, un nouveau partage est opéré. Dans le second cas, on procède à un partage complémentaire pour dédommager l’héritier lésé.