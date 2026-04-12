Indivision conflictuelle: comment Claire, Julien et Marc peuvent sortir de l’impasse

information fournie par Le Particulier • 12/04/2026 à 08:00

En désaccord sur la maison héritée en Vendée, Claire, Julien et Marc doivent trouver, avec un cadre juridique adapté, une issue à l’indivision pour préserver la paix familiale. ( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )

Sommaire:

Claire, Julien et Marc: l’impasse de l’indivision

L’indivision successorale, un régime fragile par défaut



L’heure des comptes et des décisions

Tenter de mettre en place une convention d’indivision

Rachat ou échanges de parts: des solutions à explorer

Si aucun accord n’est possible: la sortie de l’indivision

Vente totale: dernier recours, coûteux et destructeur

Viser les solutions amiables et anticiper l’avenir

Claire, Julien et Marc: l’impasse de l’indivision

Il y a cinq ans, au décès de leur père, Claire, Julien et Marc ont hérité de la maison familiale. Cette bâtisse sur la côte vendéenne accueillait la famille chaque été depuis plus de trente ans. Tout semblait parfait. Les frères et sœur s’entendaient à merveille et chacun possédait équitablement un tiers du bien indivis. Cependant, les usages et les attentes ont vite divergé. Claire, à une heure de route de la maison, est très attachée au lieu et y séjourne régulièrement. Elle s’en occupe le plus souvent: entretien du jardin, petites réparations, gestion des réservations estivales. Julien, installé à l’étranger, vient rarement et ne souhaite pas payer pour une maison dont il ne profite pas. Marc, lyonnais, y passe quelques semaines par an, principalement l’été, sans s’impliquer dans la gestion de la maison.

Pour concilier leurs intérêts et couvrir les charges, les trois héritiers ont décidé de mettre la maison en location quelques semaines par an. La réalité économique s’est toutefois révélée compliquée. Les frais d’entretien, les petites rénovations nécessaires à l’accueil des locataires, le renouvellement des équipements et l’augmentation des charges ne sont pas couverts par les revenus locatifs.

En fin d’année, la trésorerie manque régulièrement et Claire doit solliciter ses frères pour combler les déficits. Les discussions se tendent, les reproches apparaissent. La communication s’est dégradée et Claire ne parle presque plus à Marc. Julien, lassé des tensions et peu attaché au bien, a annoncé sa volonté de vendre. Ce patrimoine commun, havre de paix historique, s’est progressivement transformé en conflit familial.

L’indivision successorale, un régime fragile par défaut

La situation de Claire, Julien et Marc est fréquente. En France, lors d’une succession, l’ensemble des biens du défunt est transmis aux héritiers en indivision, jusqu’à ce qu’un partage intervienne. Concrètement, chacun possède une quote-part du bien (un tiers pour cette fratrie). Aucune partie précise de la maison n’est spécifiquement attribuée à l’un ou à l’autre et toutes les décisions doivent être prises collectivement.

Certaines décisions peuvent être adoptées à la majorité des deux tiers des droits indivis, notamment pour des actes de gestion courante ou certains travaux. D’autres nécessitent l’unanimité, comme, par exemple, la vente du bien. L’indivision successorale fonctionne lorsque les héritiers ont une vision commune. Mais quand les situations personnelles divergent (besoins financiers, éloignement géographique, attachement affectif variable…), l’indivision peut devenir un terrain de tensions.

Pour Claire, Julien et Marc, les trois sources de conflit classiques sont présentes:

La gestion du bien, avec la question de la répartition des charges et entretiens,

L’utilisation du bien, puisque Claire y séjourne beaucoup plus que ses frères, notamment pour l’entretenir, leur faisant économiser des milliers d’euros par an ,

L’avenir du bien, entre la volonté de vendre de Julien et l’attachement de Claire à la maison.

L’heure des comptes et des décisions

Pour la fratrie, il est important de trouver une solution durable. Les factures s’accumulent et l’absence de dialogue bloque toute décision structurante. Plusieurs questions se posent très concrètement. Faut-il louer davantage la maison pour couvrir les charges? Comment organiser un calendrier d’occupation équitable entre les héritiers et les locataires? Qui doit payer les travaux à venir? Et surtout: faut-il conserver la maison familiale ou accepter de la vendre? Pour avancer, Claire, Julien et Marc doivent réussir à se parler. Car sans accord, les solutions juridiques deviennent plus longues et plus coûteuses.

À retenir Pour éviter ce type de situation, il est crucial d’anticiper la gouvernance familiale du bien et de clarifier les règles du jeu dès l’ouverture de la succession, lorsque l’entente entre frères et sœurs est encore bonne. La convention d’indivision constitue un outil précieux. Signée devant un notaire, elle fixe les modalités de gestion du bien: répartition des charges, règles d’occupation, procédure de décision pour les travaux ou la location. Cet accord permet d’éviter que chaque décision devienne un sujet de négociation.

Tenter de mettre en place une convention d’indivision

Pour Claire, Julien et Marc, la première étape consiste à formaliser leurs règles de fonctionnement dans une convention d’indivision, signée devant notaire. L’objectif est d’éviter les conflits en clarifiant les droits et obligations de chacun. Concrètement, une convention pourrait permettre à Claire de gérer et occuper la maison sereinement, à Julien de récupérer sa part s’il le souhaite et à Marc de connaître précisément ses droits et ses obligations. Elle ne supprimerait pas les divergences, mais créerait un cadre légal clair permettant à chacun de savoir ce qu’il peut attendre des autres. Généralement la formalisation d’une convention d’indivision limite fortement les risques de blocage.

Plusieurs points peuvent être définis dans une convention d’indivision:

Gestion quotidienne et charges. Dans ce cas précis, Claire, déjà en charge de l’entretien et de la location, pourrait être désignée officiellement gérante. Les dépenses courantes, travaux et impôts étant alors répartis selon les parts de chacun, avec un budget annuel prévisionnel.

Les décisions courantes (entretien du jardin, petites réparations, achats de matériel…) pouvant être prises à la majorité des deux tiers.

Pour l’occupation et les revenus locatifs, un calendrier précis pourrait organiser les séjours des héritiers et les périodes de location. Les revenus étant alors partagés selon des règles établies en concertation.

Les décisions et les travaux importants ou la vente continuant à nécessiter l’accord de tous.

À noter Si l’un souhaite sortir de l’indivision et vendre sa part, les autres héritiers ont un droit de priorité pour la racheter. La convention peut en préciser les délais et modalités pour éviter un recours judiciaire long et coûteux.

Rachat ou échanges de parts: des solutions à explorer

Lorsque l’indivision devient source de tensions, plusieurs solutions peuvent permettre de sortir du blocage sans passer par une vente judiciaire. Pour Claire, Julien et Marc, il s’agit de trouver un compromis respectueux à la fois de l’attachement des uns à la maison familiale, des contraintes financières de chacun et de la volonté de certains héritiers de se retirer. Deux options principales se dessinent: le rachat pur de parts ou l’échange de biens.

> Rachat de parts par un coindivisaire: L’une des solutions les plus directes pour sortir de l’indivision consiste pour un héritier à racheter les parts des autres. Dans les faits, ce n’est pas toujours si simple. Dans le cas de Claire, Julien et Marc, la maison familiale est estimée à 750.000 euros. La part d’un tiers représente donc 250.000 euros. Pour deux tiers, la facture monte à 500.000 euros. Impossible pour Claire. Même si elle peut négocier une décote de 10 à 20% (les parts indivises sont généralement moins liquides qu’un bien entier et difficiles à revendre en cas de conflit, ce qui se répercute sur la valeur du bien), Claire ne peut pas mobiliser autant d’argent.

Claire peut envisager de racheter la part de Julien, qui n’a vraiment aucun intérêt à rester dans la maison commune. Avec une décote de 20%, cela lui coûterait 200.000 euros. Le paiement peut se faire comptant ou de manière échelonnée sur plusieurs années, avec garantie bancaire, pour sécuriser la transaction. Cela permettrait à Claire de renforcer son contrôle sur la maison familiale, qu’elle occupe et entretient régulièrement depuis des années. Certes, Claire et Marc continueront d’être coindivisaires, mais il pourrait être plus simple de trouver des accords de gestion et d’occupation à deux.

> L’échange de biens: Une autre option consiste à compenser la sortie d’un héritier par l’échange de biens. Claire, Julien et Marc, détiennent également la nue-propriété d’un appartement parisien, dont la valeur totale est estimée à 500.000 euros, l’usufruit étant détenu par leur mère de 80 ans. Julien, désireux de sortir de l’indivision de la maison, pourrait céder sa part de la maison familiale à Claire, en échange de la nue-propriété de l’appartement parisien. Les valeurs des biens étant différentes, un ajustement financier, appelé soulte, serait alors nécessaire. En pratique, la transaction doit être encadrée par un notaire. Ce dernier évalue précisément la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit, calcule la soulte nécessaire et formalise l’échange. Cela sécurise juridiquement l’opération et permet d’éviter les litiges futurs. Cette solution est souvent privilégiée car elle combine la mobilisation limitée de liquidités et l’optimisation patrimoniale tout en permettant de sortir de l’indivision et de réduire les tensions familiales.

Si aucun accord n’est possible: la sortie de l’indivision

Si la fratrie ne parvient pas à se mettre d’accord, Julien peut décider de vendre sa part. Claire ne peut pas racheter sa part, et Marc ne le souhaite pas. Julien peut alors chercher un acquéreur.

La réalité est souvent compliquée. Peu de particuliers souhaitent acheter un tiers de maison en indivision. En effet, ce mode d’acquisition implique de dépendre des autres coindivisaires pour toute décision. Cela rend la part beaucoup moins liquide et donc souvent décotée. Certaines sociétés spécialisées rachètent ces parts conflictuelles, mais avec une décote pouvant aller jusqu’à 40% pour compenser la difficulté à utiliser le bien et le risque de blocage juridique.

Si Julien ne trouve pas d’acquéreur, le droit permet alors d’engager une procédure de partage judiciaire, souvent appelée «vente forcée» ou «licitation». Dès lors, la maison serait mise en vente, même contre la volonté de Claire et Marc.

Vente totale: dernier recours, coûteux et destructeur

Si aucune solution amiable n’émerge, la vente totale de la maison reste le dernier recours. La procédure est longue et complexe: un expert est nommé pour déterminer la valeur du bien et fixer un prix indicatif puis le juge ordonne la vente aux enchères ou sur le marché libre. Cette vente est souvent peu attractive, car les acquéreurs savent que le bien appartient à plusieurs coindivisaires et que les autres héritiers peuvent rester des interlocuteurs difficiles. Après la vente, le produit est partagé entre les indivisaires selon leurs parts respectives après déduction des coûts de la procédure (frais d’avocat, frais de notaire, éventuels travaux pour rendre la maison vendable).

Dans la pratique, ce processus est coûteux, long et stressant. Les délais peuvent s’étendre sur plusieurs années. Au-delà des aspects financiers, la dimension émotionnelle est lourde: une vente judiciaire transforme un héritage chargé d’histoire et de souvenirs en simple produit monétaire, souvent source de regrets et de rancunes familiales durables.

Viser les solutions amiables et anticiper l’avenir

L’histoire de cette fratrie illustre combien l’indivision peut rapidement devenir conflictuelle lorsque les attentes des héritiers divergent. Les solutions existent, mais elles nécessitent un dialogue préalable, un encadrement juridique clair et parfois des compromis financiers. La sortie de l’indivision sans accord est juridiquement possible, mais se mettre d’accord sur une convention d’indivision, ou réaliser un rachat ou un échange de parts reste de loin la solution la plus pragmatique, moins coûteuse et moins destructrice sur le plan familial.

Claire, Julien et Marc ne souhaitent pas reproduire ce schéma pour leurs propres successions. Pour cela, ils envisagent plusieurs pistes pour transmettre leurs biens à leurs enfants dans les meilleures conditions: