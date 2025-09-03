La taxe foncière a flambé de 136 % dans cette commune, les habitants sous le choc

La taxe foncière a augmenté dans de nombreuses communes françaises. (illustration) (Edar / Pixabay)

Alors que de nombreuses communes ont voté une augmentation de la taxe foncière ces derniers mois, une ville de Moselle se distingue par l'explosion de cet impôt. Avec une hausse de 136,72 % cette année, Gandrange se hisse en tête du palmarès national, selon les données de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) et de la Direction générale des finances publiques (DGFP), note Le Républicain Lorrain .

Cette hausse spectaculaire a été votée en juillet dernier en raison de la dette colossale de la ville (plus de 2 millions d'euros). Une décision assumée par le maire Henri Octave, qui avait assuré vouloir lisser l'ardoise. Mais cette flambée a surtout provoqué la colère des habitants.

Des habitants dépités

« 2 200 euros de taxe foncière cette année (contre 1 100 € l'année dernière). Les dernières mensualités, octobre, novembre, décembre, vont être multipliées par cinq ou six pour le rattrapage. Donc avec la rentrée et avant les fêtes, ça va être très compliqué » , explique une propriétaire à RTL . « C’est catastrophique » déplore pour sa part la patronne d'un bar de la ville auprès du Parisien . La gérante devra, elle, débourser 3 000 euros.

« Si encore cette hausse de la taxe foncière était synonyme d’investissements nouveaux qui ouvriraient sur des perspectives... S’il s’était agi d’aider les personnes âgées à voyager en bus, ou assurer un meilleur transport scolaire, pourquoi pas. Mais non » , s'agace un autre habitant.

Une décision qui pèse lourd

Un constat partagé Quentin Bigot, conseiller municipal d'opposition qui pointe la mauvaise gestion de la commune ces dernières années et les restrictions qui pèsent sur la population. « Les fournitures scolaires à la charge des familles, les repas annulés pour les seniors… Il y a dans la vallée de la Fensch des familles qui peinent à boucler les fins de mois. Elles n’avaient vraiment pas besoin de ça » , s'insurge l'élu.

Une administrée a de son côté créé un collectif, au lendemain du budget rectificatif voté par le conseil municipal et incluant la hausse de la taxe foncière. Fort de plusieurs centaines de membres, le « Collectif citoyens Gandrange-Boussange Debout ! » se présente comme très opposé à l'équipe actuelle. De nombreux anonymes y réclament la démission du maire en place depuis 2008.