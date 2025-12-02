Impôts 2025 : quel est cet avantage fiscal qui peut profiter à tous à ne surtout pas oublier ?

information fournie par Moneyvox • 02/12/2025 à 08:30

Le crédit d'impôt bénéficient à tous les contribuables à condition de le demander ( Crédits photo: © Stockphotodirectors - stock.adobe.com)

Frais de garde de jeunes enfants, emploi d'un salarié à domicile, cotisation syndicale… vous avez engagé l'une ou l'autre de ces dépenses l'an passé ? N'oubliez surtout pas de le déclarer à la DGFiP !

Alors que les réductions d'impôts ne profitent qu'aux foyers fiscaux imposables, les crédits d'impôts bénéficient à tous. De quoi alléger la somme à payer à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) au titre de l'impôt sur le revenu, voire même profiter d'un remboursement de la part du Trésor public. Qui peut profiter d'un crédit d'impôt ? Combien cet avantage fiscal permet-il d'économiser ? Les réponses sur la base du dernier rapport publié par la DGFiP.

Près d'un foyer sur trois profite d'une réduction ou d'un crédit d'impôt

30,9 % : voici la proportion de foyers fiscaux ayant profité d'une réduction d'impôt ou d'un crédit d'impôt en 2024 selon les statistiques publiées par la Direction générale des finances publiques. Un chiffre "en hausse de 0,9 point par rapport à l'année précédente", qui a permis à près d'un foyer fiscal sur trois de voir le montant de son "impôt diminuer de 1 500 euros [1 522 euros précisément, NDLR]". Au total, cela représente 12,8 millions de foyers fiscaux.

S'ils sont analysés globalement par l'administration fiscale, les deux avantages fiscaux que sont les réductions d'impôts et les crédits d'impôts ne doivent pas être confondus. En effet, une réduction d'impôt ne peut profiter qu'à un foyer imposable, celle-ci venant en déduction du montant à payer au fisc sans ouvrir droit à un remboursement en cas de dépassement. Un avantage fiscal qui concerne au total 7,5 millions de foyers selon les données de l'administration fiscale.

Les crédits d'impôts, en revanche, peuvent permettre d'obtenir un remboursement de la part de la DGFiP. Cet avantage fiscal, à l'image du crédit d'impôt emploi à domicile , s'adresse donc à tous les foyers fiscaux, qu'ils soient ou non imposables. D'ailleurs, l'administration fiscale souligne que "45 % des crédits d'impôt (4 milliards d'euros) profitent à des foyers non imposés" et que "2 milliards d'euros ont été versés sous forme de restitution de crédit d'impôt (les deux autres permettant à leur bénéficiaire de passer du statut de foyer imposé à celui de non imposé)".

Un crédit d'impôt de 1 132 euros en moyenne pour 8,6 millions de foyers

Si l'on ne tient compte que des crédits d'impôts, en excluant les réductions d'impôts, 8,6 millions de foyers fiscaux sont concernés, pour un avantage fiscal moyen de 1 132 euros en 2025. Les crédits d'impôts concernent donc un plus grand nombre de foyers fiscaux que les réductions d'impôts, en particulier grâce au crédit d'impôt emploi à domicile qui, comme chaque année, concerne un très grand nombre de bénéficiaires.

En 2025, 5,1 millions de foyers fiscaux précisément ont bénéficié d'un crédit d'impôt emploi à domicile, pour un montant moyen de 1 266 euros selon les statistiques publiées en novembre 2025 par la DGFiP. Le crédit d'impôt lié aux frais de garde des jeunes enfants, quant à lui, touche 1,9 million de foyers fiscaux, pour un montant moyen de 923 euros. Enfin, le crédit d'impôt pour les cotisations syndicales concerne 1,3 million de ménages, avec une moyenne de 118 euros par bénéficiaire.

Vous venez de vous apercevoir que vous avez oublié de déclarer une dépense éligible à un crédit d'impôt ou à une réduction d'impôt lors de votre dernière déclaration ? Vous pouvez encore corriger votre déclaration de revenus 2025, mais ne tardez pas : vous avez jusqu'au mercredi 3 décembre inclus pour procéder à une rectification. Pour cela, rendez-vous sur votre espace impots.gouv.fr, dans la rubrique correction en ligne.