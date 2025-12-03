Impôts 2025 : l'administration fiscale fait déjà le bilan sur l'imposition des plus riches

information fournie par Moneyvox • 03/12/2025 à 07:43

Combien les Français les plus riches paient-ils d'impôts ? Dans un document publié le 18 novembre dernier, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a livré quelques éléments de réponse.

Après avoir établi un bilan détaillé sur ce que les Français ont payé au titre de l'impôt sur les revenus 2024 au mois de septembre dernier, l'administration fiscale vient de dresser un premier portrait de la situation pour l'année 2025. De quoi mieux comprendre combien paient les Français les plus riches, dont les ultra-riches, au titre d'impôt sur le revenu, alors que ce sujet hautement sensible est au cœur de l'actualité au travers de l'examen du projet de loi de finances pour 2026.

1,94 milliard d'euros d'impôt sur le revenu payés par les ultra-riches en 2024

Publiée en septembre dernier, l'étude portant sur l'imposition des Français au titre de l'année 2024 est particulièrement précise. La Direction générale des finances publiques chiffre ainsi précisément le nombre de Français dont le Revenu fiscal de référence (RFR) dépasse les 9 millions d'euros. Résultat ? Les 481 ultra-riches comptabilisés paient au total 1,94 milliard d'euros d'impôts, soit 4 millions d'euros par foyer fiscal, ce qui correspond à environ 18 % de leur niveau de revenu imposable.

Avec l'instauration de la Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), les 481 foyers fiscaux concernés devraient donc théoriquement s'acquitter d'un impôt supplémentaire afin d'atteindre le fameux seuil de 20 % déterminé, ce dès le mois de décembre à venir. Si l'on fixe le seuil de RFR à 100 000 euros, cette fois-ci, ce sont 1,28 million de foyers fiscaux qui sont recensés par la DGFiP, toujours au titre de l'année 2024.

Au global, ceux-ci ont payé 43,8 milliards d'euros d'impôts l'année dernière, après application des crédits d'impôt. Cela représente plus de la moitié des recettes fiscales liées à l'impôt sur le revenu, les 41,2 millions de foyers fiscaux imposables en 2024 ayant payé au total 83,5 milliards d'euros d'impôts. Chaque foyer fiscal affichant un Revenu fiscal de référence supérieur à 100 000 euros a ainsi réglé en moyenne 34 159 euros au titre de l'impôt sur le revenu l'an passé.

Quel niveau d'imposition pour les Français les plus riches en 2025 ?

Bien que moins précis que le document portant sur l'année 2024 publié par la Direction générale des finances publiques, le rapport datant du 18 novembre dernier permet tout de même d'évaluer la situation fiscale des Français les plus riches au titre de la campagne d'imposition sur les revenus de 2025. Cette fois-ci, l'administration fiscale s'est intéressée à la fiscalité des 10 %, 1 % et 0,1 % les plus riches.

Selon cette étude, les 10 % les plus riches, soit ceux dont le RFR par part est supérieur à 65 532 euros, paient en moyenne 16 395 euros. Pour les 1 % les plus aisés, ceux dont le RFR par part est d'au moins de 213 672 euros, la somme passe à 73 078 euros. Et pour les ultra-riches, les 0,1 % ayant un RFR par part de 916 590 euros ou plus, la facture fiscale s'établit à 312 098 euros, en augmentation de 17 % par rapport à l'année 2024.

Néanmoins, l'augmentation la plus forte concerne la classe moyenne, ceux dont les revenus sont de 10 % au-dessus de la médiane. En effet, ceux-ci ont vu leur facture fiscale grimper de 46,8 %. En cause ? Une augmentation du niveau de revenus (+4,9 %) nettement plus rapide que celle des tranches du barème progressif de l'impôt sur le revenu (+1,8 %), ce qui a entraîné une augmentation du nombre de foyers imposables et "du montant moyen d'impôt sur le revenu net".