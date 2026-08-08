Emploi à domicile: quelles dépenses sont éligibles au crédit d'impôt?

information fournie par Le Particulier • 08/08/2026 à 08:00

Emploi à domicile: garde d’enfant, soutien scolaire, ménage, jardinage… et si ces services vous permettaient aussi de réduire votre Impôt sur le revenu? ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Les dépenses éligibles au crédit d'impôt pour l'emploi à domicile

Le montant du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile: le cas général

Le montant du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile: les cas particuliers

Comment déclarer ses dépenses pour bénéficier du crédit d'impôt

L'avance immédiate de crédit d’impôt

Les dépenses éligibles au crédit d'impôt pour l'emploi à domicile

Les services concernés par le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile sont les suivants:

Garde d’enfants.

Soutien scolaire.

Entretien de la maison et travaux ménagers.

Petits travaux de bricolage.

Petits travaux de jardinage.

Prestation d'assistance informatique et Internet.

Préparation de repas à domicile.

Collecte et livraison de linge repassé.

Assistance aux personnes âgées ou handicapées.

Aide à la mobilité des personnes ayant des difficultés de déplacement.

Soins et promenades d'animaux de compagnie des personnes dépendantes.

A savoir Les dépenses engagées donnent droit à un crédit d’impôt quel que soit le mode de rémunération de votre employé (salaire versé directement, par le biais d’un organisme privé ou à but non-lucratif).

Le montant du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile: le cas général

Dans le cas général, le crédit d’impôt pour l’emploi à domicile s‘élève à 50% des dépenses éligibles (voir ci-dessus) dans la limite de 12.000 euros.

A noter Les aides financières reçues dans le cadre des prestations éligibles doivent être retranchées du montant des dépenses déclaré en case 7DB et reportées pour leur part en case 7 DR. Par exemple, il peut s’agir de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), des aides financières à l’employeur, du Complément du libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant et encore des aides versées par les comités d’entreprise ou l’entreprise directement ou par le moyen du Chèque Emploi Service Universel (CESU)

La somme des 12.000 euros est majorée de 1.500 euros, (750 euros en cas de résidence alternée pour un enfant), dans la limite de 15.000 euros:

Par enfant à charge.

Par membre du foyer âgé de plus de 65 ans.

Par ascendant âgé de plus de 65 ans, s'il est bénéficiaire de l'APA lorsque les dépenses sont engagées à son domicile (le nombre d’ascendants concernés est à indiquer en case 7 DL).

A savoir Si vous employez pour la première fois un salarié directement, le plafond des dépenses est porté à 15.000 euros (majoré de 1.500 euros par personne à charge selon les mêmes conditions que la limite des 12.000 euros pour un plafond porté cette fois à 18.000 euros).

Si l’un des membres du foyer fiscal est invalide, sous certaines conditions, la limite est portée à 20.000 euros, sans majoration possible.

Le montant du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile: les cas particuliers

Certaines des prestations éligibles au crédit d’impôt pour l’emploi à domicile ont des limites de montant spécifiques:

500 euros par an pour les prestations de petit bricolage pour une durée d'intervention inférieure à deux heures.

000 euros par an pour l'assistance informatique et Internet.

000 euros par an pour les petits travaux de jardinage.

Comment déclarer ses dépenses pour bénéficier du crédit d'impôt

Pour bénéficier du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, vous devez porter le montant de vos dépenses sur la déclaration de revenu 2042-RICI («Réduction d’impôt Crédit d’impôt») à la rubrique «Services à la personne: emploi à domicile») en case 7DB. Depuis la déclaration des revenus 2025 en 2026, pour chaque type de dépense, vous devez également préciser, en cases BDA à BEA, la nature de l’organisme concerné (salarié à domicile en emploi direct, association, entreprise ou organisme public ou privé) et la modalité d’intervention (emploi direct, mandataire, mise à disposition d’un salarié ou prestataire).

N’oubliez pas de cocher les cases correspondant à votre situation (emploi pour la première fois d’un salarié à domicile en case 7DQ, bénéficiaire de la carte d’invalidité en case 7DG) et d’indiquer le nombre d’ascendants bénéficiaires de l’APA (case 7DL).

A noter Le montant du crédit d’impôt est calculé directement par l’administration fiscale. Si vous n’avez pas opté pour l’avance immédiate, le crédit d’impôt est vers en deux temps: un acompte de 60% en janvier, calculé sur les dépenses de l’année précédente, puis le solde à l’été suivant une fois votre déclaration traitée, avec le cas échéant, restitution du trop-perçu en septembre si vos dépenses réelles ont baissé.

L'avance immédiate de crédit d’impôt

Si vous employez directement un salarié via le service «CESU +» ou passez par un prestataire, vous pouvez activer l’avance immédiate: vous ne payez alors que la part du coût qui reste à votre charge après crédit d’impôt, sans attendre le remboursement l’année suivante, dans la limite des plafonds applicables. Le montant perçu à ce titre doit être reporté en case 7HB de la déclaration de revenus, où il vient en diminution du crédit d’impôt calculé sur vos dépenses réelles.