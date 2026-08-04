Impôts : 3 questions pour comprendre la différence entre un foyer imposable et un foyer imposé

information fournie par Moneyvox • 04/08/2026 à 08:04

Une subtilité fiscale à bien comprendre ( Crédits photo: © morganimation - stock.adobe.com)

Imposable ou imposé : ces deux termes vous semblent être des synonymes ? Détrompez-vous : leur signification est bien distincte. La différence entre un foyer fiscal imposable et un foyer fiscal imposé.

Banque, Bourse, fiscalité, impôts… les sujets liés à l'argent sont parfois complexes à comprendre. S'y ajoute une autre difficulté : le jargon utilisé. Parmi les termes qui sont parfois confondus et intervertis, figurent les mots "imposables" et "imposés". Pourtant, il est important de ne pas confondre ces deux adjectifs, leur sens n'étant pas le même. Alors, quelle est la différence entre un foyer fiscal imposé et un foyer fiscal imposable ? Les éléments de réponse.

1. Pourquoi faut-il comprendre la différence entre imposable et imposé ?

L'administration fiscale vous doit de l'argent ? Les vendredis 24 et 31 juillet, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) initie les remboursements des trop-perçus. Des virements créditeurs qui concernent non moins de 15 millions de foyers fiscaux. Dans un même temps, le Trésor public édite les avis d'imposition de 2026 portant sur les revenus perçus en 2025. À réception de votre nouvel avis d'imposition, vous pourrez ainsi savoir si vous êtes imposé ou non, mais le terme "imposable", en revanche, n'apparaîtra pas.

2. Qui est "imposable" ?

La définition du terme "imposable" est donnée par les différents dictionnaires : "Qui peut ou doit être soumis à l'impôt" pour le Larousse, et "Qui peut être imposé" pour le Robert. Le site Service-public.fr donne une définition encore plus précise de ce terme en expliquant à quoi il correspond : "Si vous êtes domicilié en France, vous êtes imposable sur l'ensemble de vos revenus". En d'autres termes : toutes les personnes qui résident fiscalement en France sont imposables, soit la totalité des 41 635 259 foyers fiscaux recensés en 2025 par la DGFiP.

3. Qui est "imposé" ?

Vous êtes domicilié en France ? Vous êtes nécessairement imposable… mais pas forcément imposé ! Ici, le barème progressif de l'impôt sur le revenu entre en jeu. Vous n'êtes par exemple pas imposé si vos revenus ne dépassent pas le seuil de la première tranche du barème progressif dont le taux d'imposition est de 0 % jusqu'à 11 600 euros pour une personne seule. Vous êtes alors non-imposé, ce qui est également le cas d'une majorité de Français.

Bon à savoir : en dessous de 60 euros d'impôt théorique, le fisc ne réclame pas de paiement. Les contribuables concernés sont donc non-imposés.

4. Combien de foyers fiscaux sont imposés ?

En 2025, 43,29 % des foyers fiscaux imposables n'étaient pas imposés, soit plus de 18 millions de foyers. Par ailleurs, 10,98 % des foyers fiscaux touchent une restitution d'impôt de la part de l'administration fiscale, soit plus de 4,5 millions de foyers. In fine, 45,73 % des foyers fiscaux sont imposés. Plus de 19 millions de foyers entrent donc dans cette catégorie et doivent s'acquitter d'un "impôt net" au titre de l'imposition de leurs revenus annuels.

5. Quel est le rôle du prélèvement à la source ?

Le prélèvement à la source permet à l'administration fiscale de récupérer tout ou partie de l'impôt dû directement sur les revenus des personnes imposées. Il peut ainsi arriver que le solde de l'impôt sur le revenu à payer une fois l'avis d'imposition établi soit nul, voire qu'un remboursement doive avoir lieu en cas de trop-perçu. Cela ne change néanmoins pas la situation du foyer qui reste imposé sur ses revenus. C'est donc à la notion d'impôt net qu'il faut s'en tenir pour savoir si l'on est imposé ou non, sans tenir compte du prélèvement à la source.