Déclaration de revenus 2026 : quelle case utiliser pour bénéficier d’une exonération d'impôt sur vos pourboires ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 05/05/2026 à 12:48

Les pourboires sont exonérés d'impôt sur le revenu, sous conditions. (illustration) (Ongchinonn / Pixabay)

La case 1PB de la déclaration d’impôt est négligée par certains salariés. Pourtant, elle permet de bénéficier d’un dispositif de soutien au pouvoir d’achat mis en place en 2022 et effectif jusqu’en 2028, rappelle Capital . En effet, les pourboires perçus par certains salariés peuvent être exonérés d’impôt sur le revenu. Encore faut-il que l’administration fiscale soit informée. « Déclarer ne veut pas dire être imposé », résume Joris Leclercq.

Seuls sont concernés les salariés en contact direct avec la clientèle, notamment dans la restauration et l’hôtellerie ou encore la coiffure, dont la rémunération mensuelle hors pourboires ne dépasse pas 1,6 fois le Smic, soit environ 2 883 euros brut par mois en 2025. Le plafond grimpe à environ 2 917 euros brut par mois pour 2026. Le pourboire doit être volontaire : le pourcentage automatiquement ajouté à l’addition est en effet considéré comme un élément de salaire ordinaire.

Pourquoi vous devez déclarer vos pourboires

En déclarant ces pourboires dans la case 1PB de la déclaration de revenus, ils ne seront pas imposés. Mais ils vont entrer dans le revenu fiscal de référence (RFR). Ce dernier sert à calculer différentes aides comme les bourses scolaires, les APL, la tarification des cantines ou des centres de loisirs etc.

Concrètement, les pourboires versés par carte bancaire apparaissent souvent sur votre fiche de paie et sont donc préremplis sur la déclaration de revenus. Pour ceux reçus en espèces, il faut faire une estimation et reporter le montant dans la case.