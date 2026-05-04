Déclaration d’impôt : comment éviter les erreurs concernant les plus et moins-values mobilières ?

(Crédits photo : Financière d'Uzès)

Par Alban de la Raitrie, directeur associé à la Financière d'Uzès

La période de déclaration d'impôt 2026 concernant les revenus de 2025 vient de démarrer. Si de nombreux revenus bancaires sont repris automatiquement dans la déclaration pré-remplie, ce n'est jamais le cas des plus ou moins-values boursières qui doivent, chaque année, faire l'objet d'une déclaration manuelle. Cette dernière doit prendre en compte des reports possibles qui peuvent avoir un impact sur l'imposition globale pendant plusieurs années. Quelles sont les règles à connaître pour optimiser cette partie de la déclaration ?

Les moins-values sont reportables sur dix ans

Chaque contribuable doit déclarer lui-même les comptes-titres qu'il possède dans un ou plusieurs établissements financiers, avec le détail des plus ou moins-values enregistrées. Concrètement, il s'agit de compléter la déclaration 2042-C et d'y reporter les plus-values à la case 3VG ou les moins-values à la case 3VH. Les moins-values constatées au cours des 10 dernières années peuvent être imputées sur les plus-values de l'année et, ainsi, les diminuer, voire les annuler. Dans ce cas, la déclaration 2074-CMV est à compléter. Selon les cas (si des moins-values sont constatées chaque année), cette opération d'imputation peut être réalisée chaque année.

Changement majeur cette année : les plus-values de valeurs mobilières sont taxées au taux de 31,4 % (prélèvement forfaitaire obligatoire), comprenant 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, ou au barème progressif, au choix du contribuable (dans ce dernier cas, la case 2OP de la déclaration 2042 doit être cochée).

Régime spécial pour les titres détenus avant 2018

Dans le cas de la cession de titres détenus antérieurement à 2018, les plus-values bénéficient d'un abattement pour « durée de détention » de 65 % sur la part de l'impôt sur le revenu de la flat tax, soit 4.48 % + 18.6 % = 23.08 % d'imposition. Dans ce cadre, le formulaire 2074CMV vous permet de calculer vos abattements et de les reporter automatiquement sur la déclaration des revenus 2042C. A noter que les abattements pour « durée de détention » ont été supprimés à partir de 2018.