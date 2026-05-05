Déclaration de revenus : cette case à ne surtout pas oublier de remplir si vous avez un jardin

Vous passez par un professionnel pour votre jardinage ? N'oubliez pas de le mentionner dans votre déclaration. ( Crédits photo: © serhiibobyk - stock.adobe.com)

Vous avez un jardin et vous le faites entretenir par un professionnel ? N'oubliez pas de remplir la case 7DB de votre déclaration de revenus pour profiter d'un crédit d'impôt de 50 % des dépenses supportées.

Tonte de la pelouse, débroussaillage, élagage des arbres… les petits travaux de jardinage sont éligibles à un mécanisme fiscal avantageux : un crédit d'impôt de 50 % dans la limite de 5 000 euros de dépenses. Au total, les ménages qui font appel aux services d'un professionnel pour l'entretien de leur jardin peuvent donc économiser jusqu'à 2 500 euros d'impôts. Mais encore faut-il bien remplir sa déclaration de revenus. Les règles et la méthode à suivre.

Qu'est-ce que le crédit d'impôt emploi à domicile pour le jardinage ?

Garde d'enfants, soutien scolaire, assistance aux personnes âgées ou handicapées… de nombreux types de dépenses sont éligibles au crédit d'impôt emploi à domicile . L'emploi d'un salarié chez soi peut également avoir pour objet l'entretien du jardin. Sous certaines conditions, les frais engagés dans ce cadre ouvrent droit à un crédit d'impôt à hauteur de 50 % dans la limite de 5 000 euros de dépenses annuelles, comme pour le ménage ou les petits travaux de bricolage.

"Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite d'un plafond annuel" résume le site impots.gouv.fr à ce sujet. Une personne qui fait appel aux services d'un jardinier professionnel pour un montant de 2 000 euros par an peut ainsi profiter d'un crédit d'impôt de 1 000 euros. Et si cette somme dépasse le montant de l'imposition du foyer fiscal, le surplus lui est reversé par la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

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Les conditions à remplir pour profiter du crédit d'impôt jardinage

La réalisation de petits travaux de jardinage fait partie des dépenses éligibles au crédit d'impôt emploi à domicile, comme le rappelle le site impots.gouv.fr : "vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt si vous engagez des dépenses au titre des services à la personne qui vous sont rendus à votre résidence principale ou secondaire située en France, que vous en soyez propriétaire ou non". Propriétaires et locataires peuvent donc profiter d'un crédit d'impôt de 50 % sur les sommes engagées.

Les petits travaux de jardinage doivent être réalisés par un salarié employé directement, par une association, par une entreprise ou par un organisme qui rend uniquement des services à la personne. L'objet de la prestation doit être des "petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage" en vertu de l'article D7233-5 du Code du travail. Il peut ainsi s'agir de tondre la pelouse, d'entretenir les haies ou d'élaguer des arbres devenus trop imposants.

Comment bien déclarer les travaux de jardinage aux impôts ?

Pour pouvoir profiter pleinement du mécanisme du crédit d'impôt emploi à domicile pour les petits travaux de jardinage, il faut correctement déclarer ces dépenses au moment de déposer sa déclaration de revenus. Le montant total des dépenses engagées dans le cadre de l'emploi à domicile, incluant le jardinage, doit être reporté en ligne 7DB de la partie "charges" de la troisième étape de la déclaration de revenus actuellement en ligne.

Vous avez reçu des aides ou vous avez perçu une avance de crédit d'impôt en 2025 ? Les sommes concernées doivent être inscrites dans la ligne 7DR. En outre, vous devrez détailler en page 1 de votre déclaration 2042-RICI le montant qui correspond à chaque type de prestation (ménage, aide à la personne, portage des repas…). Pour les petits travaux de jardinage, c'est la case BDG qu'il faut remplir. Le type d'organisme employé et son mode d'intervention doit également être noté.