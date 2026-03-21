information fournie par Boursorama avec LabSense • 21/03/2026 à 08:30

Travailler depuis un van aménagé : quel domicile fiscal déclarer ? / iStock.com - simonapilolla

Être SDF n’est ni une infraction, ni un délit

En droit français, une personne est considérée comme sans domicile fixe (SDF) si elle ne dispose pas d’une adresse stable où elle réside de manière habituelle. Cela peut inclure de changer fréquemment de lieu de résidence, d’être hébergé(e) de manière temporaire ou intermittente, de vivre dans la rue, ou encore dans un véhicule. Au-delà d’une étiquette sociale souvent péjorative, ce statut est avant tout une notion administrative, ne représentant en aucun cas une infraction, un délit, ou même une anomalie aux yeux de la loi. Cependant, afin d’organiser l’accès aux droits et aux devoirs (impôts, santé, prestations sociales, vote, etc.), l’administration impose une adresse de domiciliation – ou de référence – lui permettant de vous adresser les courriers officiels.

Se domicilier chez un proche

Pour beaucoup de travailleurs nomades, déclarer l’adresse d’un parent, d’un ami ou de toute personne de confiance, est la solution la plus simple, la plus rapide et la plus naturelle. C’est parfaitement légal même si vous n’y résidez pas réellement. Cette pratique, souvent appelée domiciliation de courtoisie, repose sur un principe clair : la personne qui vous héberge « administrativement » accepte de recevoir votre courrier officiel et, si nécessaire, de confirmer que vous êtes bien domicilié chez elle. En cas de contrôle, rien de compliqué : une simple attestation d’hébergement à titre gratuit suffit généralement à justifier la situation. C’est d’ailleurs pour cette raison que cette option est plébiscitée par les nomades, les freelances itinérants ou les personnes vivant en véhicule aménagé. Elle permet de conserver un ancrage territorial indispensable pour de nombreuses démarches : impôts, sécurité sociale, élections, banque, assurances… L’adresse déclarée devient alors votre résidence fiscale, ce qui détermine notamment votre centre des impôts et votre rattachement à la CPAM. Autrement dit, même si votre quotidien se déroule sur les routes, votre dossier administratif, lui, reste rattaché à un lieu précis.

Demander une domiciliation administrative

Vous pouvez également demander une adresse de référence auprès d’un Centre communal d’action sociale (CCAS), ou de la mairie, sous réserve de justifier d’un lien avec la commune. Cette domiciliation vous permet d’obtenir une adresse reconnue par l’ensemble des administrations, indispensable pour recevoir vos courriers officiels et accéder à vos droits. Elle permet la réception de tout courrier officiel et ouvre les accès aux services proposés par : l’administration fiscale, la sécurité sociale, la CAF, les banques, France Travail… Ce type de domiciliation est généralement accordé pour 12 mois, renouvelables, à condition de maintenir un lien avec la commune (passage régulier, contact avec le CCAS…). C’est une solution sécurisante, encadrée par la loi, et parfaitement adaptée aux modes de vie mobiles. Attention, cette domiciliation est purement sociale et personnelle. La grande majorité des CCAS refusent en pratique que leur adresse soit utilisée comme siège social pour la création d’une entreprise ou d’une micro-entreprise (SIRET). Les sociétés de domiciliation vous permettront de vous immatriculer sans point d’attache fixe.