Taxe foncière : dans ces grandes villes françaises, cet impôt local a plus que doublé en seulement cinq ans

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 19/03/2026 à 15:01

La taxe foncière a explosé en cinq au Mans, à Limoges ou encore à Annecy. (illustration) (nattanan23 / Pixabay)

La taxe foncière ne cesse d'augmenter. Entre 2020 et 2025, elle a flambé dans la quasi-totalité des 30 plus grandes villes de France, selon une étude du comparateur ORKA.tax relayé par Capital .

Dans certaines grandes villes, l'impôt a plus que doublé. Au Mans, en cinq ans, l'augmentation atteint ainsi 154,29 %, avec un taux passant de 13,65 % à 34,71 %. À Limoges, il progresse de 117,84 % (de 19,34 % en 2020 à 42,13 % en 2025), et à Annecy de 109,23 % (16,25 % en 2020 contre 34 % en 2025). Une autre ville dépasse également les 100 % : Saint-Denis (103,34 %).

La taxe foncière augmente partout

La progression reste forte dans d'autres villes comme Saint-Étienne (+94,34 %), Marseille (+85,43 %), Lyon (+74,93 %) ou Brest (+62,51 %). « Ce sont des décisions politiques assumées par les élus locaux et les propriétaires ont le droit de connaître l’ampleur », souligne Maître Manon Bellin, avocate fiscaliste et cofondatrice d’ORKA.tax.

Un autre sujet pourrait inquiéter les propriétaires : une nette augmentation de cet impôt local se profile via la valeur locative cadastrale. L'administration fiscale estime que 7,4 millions de logements sont considérés comme dépourvus d'équipements de base (eau courante, WC, chauffage) faute de fichiers à jour. L'État envisage donc de considérer ces éléments comme présents par défaut dans les biens soumis à la taxe foncière. La valeur locative cadastrale, servant au calcul de l'impôt, serait alors relevée. Les foyers concernés pourraient voir leur impôt augmenter en moyenne de 63 euros.