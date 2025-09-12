 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Taxe foncière 2025 : dans cette petite ville de l'Essonne, le taux a baissé de plus de 10 %
information fournie par Boursorama avec Newsgene 12/09/2025 à 14:49

Les habitants de Villiers-le-Bâcle (Essonne) vont bénéficier d'une baisse de la taxe foncière en 2025. (illustration) (nattanan23 / Pixabay)

Les propriétaires de Villiers-le-Bâcle (Essonne) vont bénéficier d'une baisse de leur taxe foncière cette année. La municipalité récupère désormais une taxe prélevée au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, qui lui permet de baisser son taux communal.

Alors que de nombreuses communes ont décidé d'augmenter la taxe foncière cette année, les habitants de Villiers-le-Bâcle (Essonne) ont au contraire bénéficié d'une jolie baisse sur leur dernier avis. La municipalité a voté une baisse de 11,99 % du taux communal. Si on compte la hausse nationale et obligatoire d'1,7% et la part fixée par l'intercommunalité, le taux de Villiers-le-Bâcle atteint 26,7 %, soit une chute de 10,3 % par rapport à 2024, rapporte Le Parisien .

Comment expliquer cette bonne nouvelle pour les propriétaires de ce village d'un millier d'âmes ? En 2024, le Conseil d'État a donné raison à la commune dans son combat pour assujettir le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à la taxe foncière. L'organisme détient des infrastructures sur différentes villes, dont Villiers-le-Bâcle. Cette décision permet à cette dernière de récupérer 300 000 euros par an.

Un tiers de la manne financière pour les habitants

« Avant, on récoltait 450 000 euros de taxe foncière par an payée par les particuliers » , précise à nos confrères le maire (SE) Guillaume Valois. Au sujet de l'impôt prélevé auprès du CEA, le conseil municipal « a décidé de garder les deux tiers de ces recettes supplémentaires pour la commune et de restituer l’autre tiers aux habitants sous forme de baisse de la fiscalité. »

Au niveau du département, seulement trois communes ont baissé le taux de leur imposition tandis que huit ont mis en place un taux supérieur à 2024. 181 municipalités n'ont pas touché au taux communal.

© Boursorama avec Newsgene

