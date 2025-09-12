Taxe foncière 2025 : dans cette petite ville de l'Essonne, le taux a baissé de plus de 10 %

Les habitants de Villiers-le-Bâcle (Essonne) vont bénéficier d'une baisse de la taxe foncière en 2025. (illustration) (nattanan23 / Pixabay)

Alors que de nombreuses communes ont décidé d'augmenter la taxe foncière cette année, les habitants de Villiers-le-Bâcle (Essonne) ont au contraire bénéficié d'une jolie baisse sur leur dernier avis. La municipalité a voté une baisse de 11,99 % du taux communal. Si on compte la hausse nationale et obligatoire d'1,7% et la part fixée par l'intercommunalité, le taux de Villiers-le-Bâcle atteint 26,7 %, soit une chute de 10,3 % par rapport à 2024, rapporte Le Parisien .

Comment expliquer cette bonne nouvelle pour les propriétaires de ce village d'un millier d'âmes ? En 2024, le Conseil d'État a donné raison à la commune dans son combat pour assujettir le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à la taxe foncière. L'organisme détient des infrastructures sur différentes villes, dont Villiers-le-Bâcle. Cette décision permet à cette dernière de récupérer 300 000 euros par an.

Un tiers de la manne financière pour les habitants

« Avant, on récoltait 450 000 euros de taxe foncière par an payée par les particuliers » , précise à nos confrères le maire (SE) Guillaume Valois. Au sujet de l'impôt prélevé auprès du CEA, le conseil municipal « a décidé de garder les deux tiers de ces recettes supplémentaires pour la commune et de restituer l’autre tiers aux habitants sous forme de baisse de la fiscalité. »

Au niveau du département, seulement trois communes ont baissé le taux de leur imposition tandis que huit ont mis en place un taux supérieur à 2024. 181 municipalités n'ont pas touché au taux communal.