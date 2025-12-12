Taxe foncière : pourquoi la hausse de cet impôt local sera moins brutale en 2026

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 12/12/2025 à 12:58

L'augmentation de la taxe foncière sera plus douce en 2026. (illustration) (nattanan23 / Pixabay)

Bonne nouvelle pour les propriétaires : la hausse de la taxe foncière devrait être contenue en 2026. L’Insee a en effet publié sur son site ce vendredi 12 décembre l'Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) pour novembre 2025. Sur un an, il augmente de 0,8 %. Or, c'est cette donnée qui est prise en compte pour revaloriser les « valeurs locatives cadastrales » qui servent ensuite de base de calcul à la taxe foncière.

Autrement dit, cet impôt local va augmenter d'au moins 0,8 % en 2026 partout en France, sauf si certaines collectivités décident de baisser leur taux, l'autre variable qui influe sur le montant final de la taxe. Ce qui est très rare, la tendance étant plutôt à la hausse chaque année.

Taxe foncière : « une année un peu plus calme »

Cette augmentation sera néanmoins plus légère que les années précédentes. En 2025, les valeurs locatives cadastrales avaient en effet augmenté de 1,7 % et en 2024 de 3,9 %, rappelle Ouest-France . Rien d'étonnant puisque l'inflation a considérablement ralenti depuis deux ans.

Sylvain Grataloup, président de l’Union des propriétaires (Unpi), prévoit également une hausse relativement faible des taux votés par les collectivités en raison des élections municipales qui se tiendront en mars 2026. Augmenter la taxe foncière reste une mesure impopulaire et donc risquée lors d'une année électorale. « 2026 devrait donc être une année un peu plus calme » , indique le spécialiste.

Après une flambée de cet impôt de près de 40 % sur les dix dernières années, la taxe foncière a atteint 1 082 euros en moyenne en 2024. Ce sera encore un peu plus l'an prochain.