Taxe foncière : plus de 3.000 euros pour 150 m2, ce village détient le record de France

Selon le dernier rapport de l’Union Nationale de la Propriété Immobilière (Unpi), le taux de la taxe foncière dans le village frôle les 107 %. Illustration. (Edar / Pixabay)

Depuis 2014, le montant moyen de la taxe foncière a connu une flambée avec une augmentation de 37 %. Pourtant, certains sont beaucoup mieux lotis que d’autres. Comme le rapporte TF1 Info ce jeudi 16 octobre 2025, les 3.500 habitants du village de Sallèles-d’Aude, près de Narbonne (Aude) détiennent un triste record : celui de la taxe foncière la plus élevée du pays. Selon le dernier rapport de l’Union Nationale de la Propriété Immobilière (Unpi), son taux frôle les 107 %.

Plus de 3.000 euros pour 150 m2

Pour certains ménages, la note devient presque insoutenable. Un couple installé depuis trois ans dans une maison de 150 m2 a vu sa taxe grimper à 3.285 euros en 2024, soit 600 euros de plus qu’à son arrivée. « Si on continue comme ça, on va payer un crédit une fois qu’on aura payé notre maison » , déplore le propriétaire.

Une situation que la maire (SE), Yves Bastié, juge profondément injuste. « Nous, on n’a jamais augmenté la taxe foncière communale. On fait des efforts de gestion et à côté, on s’aperçoit qu’on est la vache à lait » , regrette l’édile. Malgré une gestion rigoureuse et une baisse de la part municipale décidée pour 2025, la facture reste salée.

Un village « à fuir »

La raison de cette flambée ? La base de calcul locale est deux fois supérieure à la moyenne nationale, en grande partie à cause du poids croissant du syndicat intercommunal, dont la contribution a doublé en cinq ans. Résultat : les taux cumulés atteignent un niveau record, sans que la commune puisse vraiment influer sur la situation.

Et les conséquences sont visibles. Selon Mathieu Parry, agent immobilier indépendant, la taxe foncière agit désormais comme un repoussoir. « Beaucoup de biens se revendent ou essaient d’être revendus , affirme-t-il. Les gens préfèrent aller sur les communes avoisinantes. On est devenu l’un des villages à fuir par rapport à cette taxe foncière. »