Selon Donald Trump, la Fed devrait organiser une réunion pour réduire les taux d'intérêt dès maintenant

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Le président Donald Trump a déclaré aux journalistes lundi que la Réserve fédérale américaine devrait tenir une "réunion spéciale" pour réduire les taux d'intérêt "tout de suite".