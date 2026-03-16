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Selon Donald Trump, la Fed devrait organiser une réunion pour réduire les taux d'intérêt dès maintenant
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 17:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré aux journalistes lundi que la Réserve fédérale américaine devrait tenir une "réunion spéciale" pour réduire les taux d'intérêt "tout de suite".

Banques centrales
Donald Trump
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1 commentaire
  • 17:46

    Hahaha!

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