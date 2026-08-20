Piratage du site des impôts : le fisc a envoyé un mail à toutes les victimes, voici ce qu'il contient

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 20/08/2026 à 15:26

Les victimes du piratage du site des impôts doivent être encore plus vigilantes dans les semaines à venir. (illustration) (Pexels / Pixabay)

Le piratage du site des impôts a fait près de 700 000 victimes parmi les contribuables français. C'est autant de mails que le fisc a donc dû envoyer en ce début de semaine pour informer et conseiller ces personnes dont les données ont été volées et mises en vente.

Ce mardi 18 août, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié sur Twitter le contenu de ce message. Elle liste d'abord les données susceptibles d'avoir été dérobées par les hackers : identifiant fiscal, état civil, adresse, numéro de téléphone, mail, situation fiscale (nombre de personnes à charge, revenu fiscal de référence etc.), et même les échanges sur la messagerie sécurisée. En revanche, les mots de passe d'accès aux espaces personnels sur le site des impôts n'ont pas été volés.

Attention aux tentatives de phishing

D'après les autorités, les victimes risquent surtout d'être ciblées par des tentatives d'escroqueries par l'intermédiaire de messages ou d'appels, le fameux "phishing" (hameçonnage en français). D'autant qu'avec les données volées, les escrocs pourront rendre leurs messages beaucoup plus crédibles. L'usurpation d'identité devrait rester marginale, estime l'administration, car les malfaiteurs ont également besoin ici des papiers d'identité.

Pour limiter les désagréments causés par ce piratage, la DGFiP conseille "d'être particulièrement méfiant face à toute prise de contact (appel téléphonique ou message mail, SMS, messagerie instantanée, réseaux sociaux ...) de personnes ou d'organismes qui prétendraient vous connaître à partir des informations dérobées". L'unique but de ces interlocuteurs est de soutirer à la cible des informations confidentielles (coordonnées bancaires, mots de passe etc.) ou de lui faire valider des opérations bancaires.

La DGFiP rappelle qu'elle ne demande jamais à un contribuable de fournir des informations en dehors de son espace sécurisé. Elle recommande aussi de vérifier régulièrement ses comptes bancaires pour s'assurer qu'aucune opération frauduleuse n'a été réalisée.