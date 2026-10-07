La taxe foncière serait surévaluée pour de nombreux propriétaires, vous pouvez obtenir un remboursement sur plusieurs années

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 07/10/2026 à 14:46

Si vous avez remplacé une baignoire par une douche, vous pouvez obtenir une diminution de votre taxe foncière. (illustration) (PublicDomainPictures /Pixabay)

Faites-vous partie des propriétaires dont la taxe foncière est surévaluée ? L'avocate fiscaliste Manon Bellin, interrogée par Le Parisien , assure que le montant de cet impôt local est erroné dans 87 % des 1 700 dossiers traités par le simulateur qu'elle a mis en ligne, orka.tax. « En moyenne, l’écart est de 260 euros » , explique la juriste.

Un calcul complexe

Ces erreurs s'expliquent par le mode d'évaluation de la surface imposable, l'un des éléments qui entrent dans le calcul de la taxe foncière. Celle-ci ne dépend pas seulement de la surface mesurée au sol. Elle varie aussi en fonction de la présence de certains éléments de confort, qui viennent rajouter artificiellement des m².

Cependant, le barème de ces éléments de confort n'a pas changé depuis 1970. Ainsi, la présence d'un bidet rajoute 2 m² à la surface imposable. Même chose pour un vide-ordures, qui rajoute 3 m², ou pour une baignoire, qui rajoute 5 m². Or, ces éléments ont pu être supprimés sans prévenir l'administration, ce qui signifie qu'ils sont toujours comptabilisés dans votre logement. Ils pèsent donc encore dans le calcul de votre taxe foncière.

Jusqu'à six années de remboursement

Ces erreurs seraient d'autant plus courantes que la taxe foncière n'affiche pas le détail du calcul. Dans ces conditions, il vaut mieux vérifier par soi-même les montants retenus. En cas d'erreur, il est possible de contester le montant grâce à la messagerie sécurisée de son espace personnel sur le site des impôts. Pour 2026, les réclamations peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre 2027.

De cette façon, vous pouvez obtenir un remboursement sur deux ans, voire sur six ans en cas d'écart très important. Les nouvelles bases continueront de s'appliquer les années suivantes. Cependant, il peut aussi arriver que la taxe soit sous-évaluée en raison de travaux d’embellissement non déclarés (extension, piscine, baignoire…).