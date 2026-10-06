Budget 2027 : ce qui pourrait vraiment changer pour votre patrimoine

information fournie par Mingzi • 06/10/2026 à 12:04

Le projet de budget pour 2027 a été présenté par le gouvernement ( Crédits photo: Shutterstock)

Impôt sur le revenu, retraites, donations, immobilier locatif … Le projet de budget 2027 réserve quelques bonnes nouvelles, mais aussi plusieurs coups de rabot. Derrière des mesures parfois très techniques, les conséquences peuvent être bien réelles pour votre pouvoir d'achat et votre patrimoine.

Le projet de loi de finances pour 2027 est désormais sur la table. Mais attention : déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre, il va encore faire l'objet de débats et d'amendements. Rien n'est donc définitivement acquis. Voici néanmoins les mesures à surveiller de près.

Impôt sur le revenu : le barème suivrait l'inflation

Première nouvelle plutôt rassurante : le barème de l'impôt sur le revenu ne serait pas gelé. Ses différentes tranches seraient revalorisées de 2,1 %, afin de tenir compte de l'inflation. Concrètement, la première tranche imposable à 11 % débuterait à 11.845 euros par part, contre 11.601 euros actuellement. Le seuil de la tranche à 30 % passerait, lui, de 29.580 à 30.201 euros.

Ce mécanisme évite qu'une simple hausse des revenus destinée à suivre les prix ne fasse mécaniquement grimper l'impôt. Selon le gouvernement, cette indexation éviterait notamment à environ 500.000 foyers de devenir imposables.

Retraités : le coup de rabot qui pourrait se voir sur la feuille d'impôt

C'est l'une des mesures les plus sensibles. Les pensions de retraite bénéficient aujourd'hui d'un abattement de 10 % pour le calcul du revenu imposable, dans la limite d'un plafond de 4.439 euros. Le projet de budget prévoit de conserver les 10 %, mais de ramener à 3.000 euros le montant maximal d'abattement applicable aux pensions de retraite.

Prenons un retraité percevant 40.000 euros de pensions annuelles. Aujourd'hui, il peut retrancher 4.000 euros avant calcul de son impôt. Avec la réforme, son abattement serait limité à 3.000 euros : 1.000 euros supplémentaires entreraient donc dans son revenu imposable. Cela ne signifie pas 1.000 euros d'impôt en plus : le surcoût dépendra de sa tranche d'imposition.

Donations : une fenêtre pour transmettre davantage

Le budget veut donner un coup d'accélérateur aux transmissions familiales. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, le plafond de l'exonération spécifique applicable à certains dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31.865 à 50.000 euros.

Une autre mesure prévoit un taux de droits de donation réduit à 6 %, dans la limite de 100.000 euros par donateur et par bénéficiaire, pour certaines transmissions à des enfants, petits-enfants ou autres descendants âgés de moins de 50 ans. Une véritable fenêtre patrimoniale à étudier pour les familles qui envisageaient déjà d'aider la jeune génération.

Immobilier : le LMNP un peu moins généreux

Les propriétaires de logements loués meublés sont également dans le viseur. Pour la location meublée non professionnelle (LMNP) au régime réel, la déduction fiscale liée à l'amortissement du logement serait désormais limitée à 2,5 % de sa valeur et à 7.000 euros par an et par foyer fiscal.

Pour un investisseur, ce n'est pas un détail : réduire l'amortissement déductible peut augmenter le bénéfice imposable et donc diminuer la rentabilité nette du bien. Les projets d'investissement devront plus que jamais être étudiés après fiscalité, et pas seulement à partir du rendement affiché.

Assurance-vie : pas de révolution générale

Bonne nouvelle enfin pour la grande majorité des épargnants : le projet ne remet pas à plat la fiscalité classique de l'assurance-vie. Il prévoit surtout de mieux encadrer les contrats bénéficiant de ce régime favorable, notamment certains contrats étrangers ou montages particuliers. Les contrats répondant aux caractéristiques habituelles de l'assurance-vie française conserveraient leurs avantages fiscaux.

En conclusion, pas de grand soir fiscal, mais une accumulation de petites lignes qui peuvent finir par peser lourd. Retraités aisés, investisseurs en meublé et familles préparant une transmission ont tout intérêt à suivre les débats.