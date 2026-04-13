Pension de retraite : 3 questions pour bien remplir votre déclaration de revenus

information fournie par Moneyvox • 13/04/2026 à 09:01

Les choses à ne pas oublier si vous êtes retraité pour bien remplir votre déclaration de revenus 2026 ( Crédits photo: @ vegefox.com- stock.adobe.com)

Vous êtes à la retraite ? Comme tout autre revenu, le montant de votre pension doit être déclaré auprès de l'administration fiscale. Une formalité qu'il est possible d'accomplir depuis le 9 avril 2026.

1 692 euros net par mois : voici le montant moyen de la pension de retraite perçue par les 17 millions de retraités français. Une somme qui entre dans la catégorie "Traitements et salaires" de l'avis d'imposition des personnes concernées et qui doit donc figurer au sein de leur déclaration de revenus annuelle. Comment bien déclarer cette source de revenu aux impôts ? Tout ce qu'il faut savoir pour éviter les erreurs lorsque l'on est retraité.

1.Dans quelles cases déclarer les pensions de retraite perçues en 2025 ?

Depuis le jeudi 9 avril, il est possible de déposer sa déclaration de revenus annuelle auprès des impôts. Sont ici concernés les revenus perçus au cours de l'année 2025. Les personnes qui étaient déjà à la retraite l'année dernière et celles qui le sont devenues en cours d'année doivent donc indiquer le montant des pensions qu'ils ont perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 afin que celui-ci soit reporté sur leur avis d'imposition 2026.

Les pensions de retraite sont affectées à la catégorie "Traitements et salaires" du formulaire permettant de déclarer ses revenus. Plus précisément, ce type de revenu figure aux cases commençant par le chiffre 1. Les pensions de retraite du premier déclarant doivent ainsi être inscrites en case 1AS, celles du second déclarant en 1BS et ainsi de suite pour les éventuelles personnes à charge (1CS, 1DS, etc.).

2. Quelle somme faut-il déclarer aux impôts lorsque l'on est à la retraite ?

Comme pour les salaires, la somme à déclarer aux impôts au titre des pensions de retraite perçues est le montant net imposable. Un chiffre qui ne doit pas être confondu avec le montant net à payer, c'est-à-dire avec la somme d'argent créditée sur le compte courant du retraité. En effet, le montant net imposable est net de cotisations, mais brut du prélèvement à la source, contrairement au montant net à payer de sa pension de retraite.

Il est quasiment impossible pour un retraité de déterminer lui-même le montant net imposable de ses pensions de retraite, la méthode de calcul étant complexe et intégrant notamment une part de CSG non-déductible. Pour le connaître, il peut en revanche s'appuyer sur les calculs effectués par sa ou ses caisses de retraite et consultables sur ses bulletins de pension. Le plus souvent, ces documents peuvent être récupérés en ligne. Plus rarement, ils sont envoyés par courrier.

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3. Comment vérifier que votre déclaration de revenus ne comporte pas d'erreur ?

Comme de nombreuses autres sources de revenus, les pensions de retraite sont pré-remplies sur votre déclaration de revenus annuelle. Les erreurs sont en outre peu fréquentes, et il est donc envisageable de faire confiance à ce qui a été transmis par vos caisses de retraite à l'administration fiscale. Certains retraités peuvent néanmoins vouloir vérifier que les sommes indiquées sont exactes. Pour cela, il leur suffit de consulter leurs bulletins de pension, à la rubrique "net imposable".

Pour plus de simplicité, il peut également être tentant de calculer le total reçu sur son compte courant en additionnant les versements réalisés par ses caisses de retraite au cours de l'année 2025. Mais attention : cette méthode induit inévitablement des erreurs puisque le montant net à payer est différent du montant net imposable. Le montant du prélèvement à la source, notamment, en est déjà déduit.