Héritage : pourquoi les donations faites avant un décès peuvent tout changer

information fournie par Mingzi • 27/05/2026 à 08:15

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Derrière un héritage, il y a parfois bien plus qu'un partage de biens : des souvenirs, des comptes à refaire et des équilibres familiaux à préserver. Une décision de la cour d'appel de Paris éclaire les règles souvent méconnues des successions.

Le 7 janvier 2026, la cour d'appel de Paris s'est prononcée dans une affaire de succession opposant la veuve d'un homme décédé en 2012 à ses deux enfants issus d'un premier mariage. Le défunt avait laissé derrière lui une épouse survivante, désignée légataire universelle par testament, et deux enfants. Mais la situation s'est rapidement compliquée : la veuve avait ensuite renoncé à la succession, tandis que les enfants estimaient que plusieurs avantages reçus par elle devaient être pris en compte dans le partage.

Pour comprendre l'enjeu, il faut rappeler une règle simple : en droit français, les enfants ne peuvent pas être totalement écartés d'une succession. Ils bénéficient d'une part minimale protégée, appelée la réserve héréditaire. Le reste du patrimoine, que l'on appelle la quotité disponible, peut être transmis plus librement.

Mais une difficulté apparaît lorsque le défunt a donné beaucoup de biens avant son décès. Même si ces donations ont été faites de son vivant, elles peuvent être prises en compte après sa mort pour vérifier que la réserve des enfants a bien été respectée.

C'est ce que l'on appelle une réunion fictive. Il s'agit d'un calcul : on reconstitue théoriquement le patrimoine du défunt comme si certaines donations y figuraient encore, afin de voir si le partage reste équilibré.

Des biens immobiliers au cœur du dossier

Dans cette affaire, les juges ont examiné plusieurs opérations immobilières dont la veuve avait bénéficié. La cour d'appel a finalement retenu que des donations devaient être réunies fictivement à la succession pour un montant total de 710.908 euros, correspondant à plusieurs biens ou lots immobiliers.

L'assurance-vie et les objets de famille

Autre sujet sensible : un contrat d'assurance-vie alimenté par deux versements de 70.000 et 50.000 euros. Le tribunal avait ordonné le remboursement de ces 120.000 euros. La cour d'appel, elle, écarte cette condamnation, considérant que les fonds provenaient d'un compte commun et qu'il n'était pas démontré qu'il s'agissait d'un don manuel du défunt.

Les enfants demandaient aussi la restitution de nombreux objets : montres, pièces, timbres, photos et archives familiales. Là encore, la cour d'appel revient sur la décision de première instance : elle dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner cette restitution sous astreinte, c'est-à-dire avec une pénalité financière par jour de retard.

Une décision qui rappelle l'importance des preuves

Cette affaire montre que le règlement d'une succession ne dépend pas seulement d'un testament. Les juges regardent aussi les donations, les mouvements d'argent, les acquisitions immobilières et les preuves apportées par chacun.

La suite du dossier revient désormais au notaire désigné, chargé de refaire les comptes de la succession. Sa mission sera de déterminer précisément ce qui compose l'héritage, ce qui doit être ajouté fictivement aux calculs, et ce qui revient à chacun.

Derrière les chiffres, cette décision rappelle une réalité très concrète : pour éviter les conflits familiaux, mieux vaut conserver des traces claires des donations, prêts ou aides consentis de son vivant. En matière d'héritage, la transparence est souvent la meilleure protection.

Source : Cour d'appel de Paris