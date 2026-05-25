Dons aux associations : pourquoi la générosité des Français a-t-elle reculé en 2025 ?

information fournie par Moneyvox • 25/05/2026 à 08:23

Les dons ont reculé en 2025. Voici pourquoi ( Crédits photo: © Delphotostock - stock.adobe.com)

En 2025, moins d'un Français sur deux a donné de l'argent à une association selon le sondage effectué par la Fondation Apprentis d'Auteuil. Un chiffre en net recul qui s'explique par le contexte national et international.

En 2025, moins de la moitié des Français ont effectué un don financier à une association d'après le baromètre de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Pourtant, les besoins des organismes d'aide aux personnes en difficulté et des associations d'intérêt général n'ont pas baissé. Comment expliquer que le nombre de Français ayant fait preuve de générosité l'année dernière ait reculé ? Les chiffres qui illustrent ce phénomène et les raisons de la baisse du nombre de dons aux associations.

Les dons d'argent aux associations en forte baisse en 2025 en France

47 % : voici le nombre de Français qui ont déclaré avoir effectué un don d'argent à une association au cours de l'année 2025 d'après le baromètre de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Un sondage réalisé auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 1 000 personnes et de 500 personnes dont le foyer affiche des revenus annuels nets de plus de 120 000 euros. Pour comparaison, en 2024, plus d'un Français sur deux avait fait un don à une association (52 %).

En l'espace d'un an, la proportion de Français qui ont donné de l'argent à un organisme d'aide aux personnes en difficulté ou à une association d'intérêt général a donc baissé de 5 points. La diminution des dons en numéraire aux associations est encore plus marquée du côté des hauts revenus, puisque 76 % des personnes concernées ont déclaré avoir effectué un don en 2025, soit une baisse de 8 points entre 2024 et 2025. 2025 est en outre l'année où la générosité des Français a été la plus faible depuis 2019.

Le montant du don moyen est aussi en baisse. En 2025, il s'établit à 336 euros, soit une baisse de 8 % en l'espace d'un an, réduisant d'autant les ressources des diverses associations dont l'activité est étroitement liée à la générosité des donateurs. La situation pourrait néanmoins s'améliorer en 2026 puisque 51 % des déclarants ont indiqué avoir fait un don ou vouloir en faire un au cours de l'année. Mais ce chiffre, lui aussi, est en recul par rapport à l'année passée (-4 points).

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Quelles sont mes raisons du recul de la générosité des Français ?

Le contexte national et international est en grande partie responsable de la baisse de la générosité des Français. D'après le sondage de la Fondation Apprentis d'Auteuil, les inquiétudes sont nombreuses, d'abord vis-à-vis du contexte international (pour 92 % des personnes interrogées), puis de l'instabilité politique nationale (90 % des sondés) et enfin du niveau de l'endettement de la France (88 % des personnes interrogées).

La situation actuelle peut néanmoins être comparée à celle de 2022, avec la guerre en Ukraine, l'inflation et les incertitudes quant aux élections présidentielles aux Etats-Unis. Pourtant, la générosité des Français a davantage reculé, comme le souligne la directrice d'études Ipsos Salomé Quetier-Parent. La remise en question des crédits d'impôts liés aux dons d'argent aux associations au cours de l'étude du projet de loi de finances pourrait également avoir joué en la défaveur des dons financiers.

"La stabilité des mesures fiscale est essentielle car elle permet aux donateurs de réaliser leur don sans craindre une évolution de la législation dans les mois qui suivent" souligne à ce propos Vanessa de Lauzainghein, directrice de la communication et des ressources de la Fondation Apprentis d'Auteuil. La question du pouvoir d'achat joue également un rôle central dans la décision de donner ou non de l'argent à une association d'aide aux personnes en difficulté ou à un organisme d'intérêt général.