Les retraités français sont-ils plus ou moins taxés que leurs voisins européens ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 06/11/2026 à 16:06

La France taxe moins les retraites que ses voisins européens. (illustration) (Wir_sind_klein / Pixabay)

Les retraités au cœur du débat budgétaire. Une étude de la Drees , relayée par RMC Conso , compare le poids des prélèvements obligatoires sur les pensions dans chaque pays européen. Ce taux de prélèvement correspond à la part de la pension retenue en impôts et en contributions sociales. En France, il atteint 10,2 % en moyenne pour les retraites et les pensions de réversion. La moyenne au sein de l’Union européenne s'élève à 14,5 %.

Le projet de loi de finances pour 2027 demande aux retraités un effort estimé à 5,5 milliards d’euros. Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, juge cette mise à contribution « juste » et estime qu’on « pourrait même leur demander un peu plus ».

Quatre taux de prélèvements sociaux en France

Les pensions françaises sont soumises à trois contributions sociales, retenues à la source : la CSG, la CRDS et la Casa. Leur taux dépend du revenu fiscal de référence du foyer : 0 % pour 29 % des retraités, 4,3 % pour 15 %, 7,4 % pour 27 % et 9,1 % pour 29 % d'entre eux.

Les retraités paient aussi l’impôt sur le revenu, dont le montant varie selon les ressources du foyer. Le taux de 10,2 % est donc une moyenne : aucun retraité ne paie exactement le même taux. Pour les salaires, le taux atteint en général 21 à 24 %.

Les Pays-Bas en tête avec 26 %

Les retraités les plus prélevés se trouvent aux Pays-Bas (26 % de leur pension), au Danemark (24,5 %) et en Italie (20,8 %), où l’impôt sur le revenu est relativement élevé, explique la Drees. Dans d’autres pays proches de la France, par exemple la Belgique, l’Autriche, l’Allemagne, l’Irlande ou la Suède, entre 15 % et 20 % de la pension est prélevée par les impôts.

Avec 10,2 %, la France est au même niveau que l’Espagne et la Pologne. Les taux les plus bas se trouvent en Europe de l’Est : moins de 5 % en Lettonie, en Estonie et en Roumanie, et quasi nuls en Tchéquie, en Slovaquie, en Hongrie et en Bulgarie.