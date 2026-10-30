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La France est championne d’Europe des impôts en 2025 et squatte le podium depuis dix ans

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information fournie par Boursorama avec Newsgene 30/10/2026 à 12:24

La France est championne d'Europe des impôts. (illustration) (Cosmix / Pixabay)

La France est championne d'Europe des impôts. (illustration) (Cosmix / Pixabay)

La France est le pays d'Europe qui affiche le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé. En 2025, il a atteint 46 %, bien au dessus de la moyenne au sein de l'Union européenne.

Les Français se passeraient bien d'être en tête de ce palmarès publié mercredi 28 octobre par Eurostat. D'après l'office statistique de l'Union européenne, la France est en effet championne d'Europe des impôts. Son taux de prélèvement obligatoire a atteint 46 % du PIB en 2025, un record depuis 2022 où s'élevait à 47,7 %. Elle devance le Danemark (45,1 %) et la Belgique (44,7 %). L'Autriche (43,9 %) et l'Italie (43 %) complètent le top 5, indique Le Parisien .

La France toujours sur le podium depuis dix ans

La France était troisième en 2024, derrière le Danemark et la Belgique. Mais elle est une habituée de la première place. Sur dix ans, de 2016 à 2025, elle a occupé cette place à cinq reprises avec un taux record en 2017 de 48,5 %. Et elle a toujours figuré sur le podium.

A l'autre bout de l'échelle se trouve l'Irlande où le taux de prélèvement obligatoire se limite à 22,7 %. La moyenne européenne se situe à 40,7%, bien en dessous du niveau de la France. Difficile d'imaginer la France reculer dans ce classement en 2026 ou 2027. En effet, face à un déficit public abyssal, le gouvernement veut augmenter les recettes fiscales avec une série de mesures qui risquent de faire encore grimper son taux de prélèvement obligatoire.

© Boursorama avec Newsgene
2 commentaires
  • 13:25

    ca marche super bien en plus: en vingt ans on est passé de la première place en Europe à la 6e en agriculture, en pharma, on a perdu 1.5M de voitures produites, on a un déficit désormais strucutrel de 150Mds soit 5%, des casseurs qui pillent tous les 18 mois, un classement PISA pire d'Europe, mortalité infantine dans les hopitaux au plus haut d'Europe. Franchement ça vaut la peine d'être champions des prélèvements

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