La France est championne d’Europe des impôts en 2025 et squatte le podium depuis dix ans

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 30/10/2026 à 12:24

La France est championne d'Europe des impôts. (illustration) (Cosmix / Pixabay)

Les Français se passeraient bien d'être en tête de ce palmarès publié mercredi 28 octobre par Eurostat. D'après l'office statistique de l'Union européenne, la France est en effet championne d'Europe des impôts. Son taux de prélèvement obligatoire a atteint 46 % du PIB en 2025, un record depuis 2022 où s'élevait à 47,7 %. Elle devance le Danemark (45,1 %) et la Belgique (44,7 %). L'Autriche (43,9 %) et l'Italie (43 %) complètent le top 5, indique Le Parisien .

La France toujours sur le podium depuis dix ans

La France était troisième en 2024, derrière le Danemark et la Belgique. Mais elle est une habituée de la première place. Sur dix ans, de 2016 à 2025, elle a occupé cette place à cinq reprises avec un taux record en 2017 de 48,5 %. Et elle a toujours figuré sur le podium.

A l'autre bout de l'échelle se trouve l'Irlande où le taux de prélèvement obligatoire se limite à 22,7 %. La moyenne européenne se situe à 40,7%, bien en dessous du niveau de la France. Difficile d'imaginer la France reculer dans ce classement en 2026 ou 2027. En effet, face à un déficit public abyssal, le gouvernement veut augmenter les recettes fiscales avec une série de mesures qui risquent de faire encore grimper son taux de prélèvement obligatoire.