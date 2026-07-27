Impôts : pourquoi vous n'avez pas encore reçu votre remboursement

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 27/07/2026 à 12:41

Les remboursements de trop-perçu d'impôt sur le revenu sont programmés vendredi 24 et 31 juillet 2026. (illustration) (Robert-Owen-Wahl / Pixabay)

La campagne de remboursement du trop-perçu d'impôt sur le revenu est en cours. Les premiers virements ont été effectués par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) vendredi 24 juillet. Si vous êtes concerné mais que vous n'avez pas vu le libellé « REMB IMPOT REVENUS » sur votre relevé bancaire, ce n'est pas une erreur. Une deuxième vague aura bientôt lieu, indique RMC Conso .

En effet, 12,6 millions de foyers fiscaux sont concernés par ce remboursement cette année. Bercy a décidé de réaliser l'opération en deux fois. La seconde est programmée vendredi 31 juillet. Le montant moyen versé s'élève à 1.057 euros. Si vous n'avez pas renseigné de compte bancaire lors de votre déclaration, vous allez recevoir un chèque à votre domicile. Vous pourrez ensuite le déposer dans votre agence bancaire pour l'encaisser.

Aucune démarche à réaliser

« Vous êtes éligible au remboursement si le montant prélevé en 2025 dans le cadre du prélèvement à la source est supérieur au montant final de votre impôt, ou bien si vous avez droit à une restitution de réductions ou crédits d'impôts » , rappelle le site service-public.gouv.fr. Aucune démarche n'est nécessaire pour obtenir le remboursement du trop-perçu. En cas de doute, il est conseillé de consulter l'avis de situation déclarative sur le site impots.gouv.fr.

L'impatience peut parfois mener à de l'imprudence. Le fisc met en garde contre des arnaques, indique ici . Si vous recevez un courriel ou un SMS de la DGFiP vous demandant vos coordonnées bancaires ou des informations personnelles, il s'agit d'une arnaque. Il est recommandé de ne pas cliquer sur des liens et de ne pas répondre au message.