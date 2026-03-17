Impôts sur les revenus du capital : quoi de neuf pour le prélèvement forfaitaire unique en 2026 ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 17/03/2026 à 16:41

Le taux du PFU augmente de 1,4 point en 2026. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

La campagne de déclaration des revenus de 2025 va commencer le jeudi 9 avril. Cette année, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) fait l'objet de quelques évolutions qu'il convient de connaître pour éviter les mauvaises surprises, indique Le Particulier . Cet impôt dit « flat tax » s’applique par défaut aux revenus du capital (dividendes, intérêts, obligations...). Il concerne ainsi à de nombreux placements financiers : l’assurance vie, le PEA, les revenus mobiliers, ou encore le Plan épargne logement (PEL).

PFU : la fin de l'irrévocabilité

Mais, lors de leur déclaration, les contribuables peuvent opter pour un autre mode d'imposition de ces revenus : le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ils doivent pour cela cocher la case 2OP. L'option choisie était jusqu'ici « irrévocable » pour l’année en cours.

La loi de finances 2026 revient sur cette restriction. Désormais, les contribuables pourront modifier leur choix a posteriori, y compris après la clôture de la campagne et du délai de correction. Cette mesure devrait entrer en vigueur pour la déclaration des revenus 2026 qui aura lieu au printemps 2027. Le choix que vous ferez dans quelques semaines sera donc encore irrévocable pour cette année.

Le taux du PFU augmente en 2026

L'autre évolution importante concerne le taux du PFU. Il s'élevait en 2025 à 30 %, incluant 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux (CRDS, CSG, Prélèvement de solidarité). Il grimpe cette année à 31,4 % en raison de l'augmentation de la CSG de 1,4 point.

L'imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu « est plus avantageuse si vous êtes non imposable ou imposé à 11 % » , indique Bercy dans un communiqué publié en février 2026. Le PFU devient favorable pour les contribuables soumis à un taux marginal d'imposition supérieur à 30%.