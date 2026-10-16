Impôts : il reçoit une facture de 5 euros et pense à une arnaque, c’était pourtant un véritable courrier du fisc

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 16/10/2026 à 11:11

L'enveloppe d'expédition ne comportait pas de date d'affranchissement et la somme demandée devait être payée en flashant un QR code (Jarmoluk / Pixabay)

Les cyberattaques visant les institutions se multiplient depuis plusieurs mois, avec le vol de données de millions de citoyens. Dans ce contexte, recevoir un message vous demandant de payer une somme d'argent peut inciter à une certaine méfiance. Pourtant, il ne s'agit pas toujours d'arnaques. Comme le rapporte La Dépêche du Midi , un retraité de Toulouse (Haute-Garonne) a cru à une escroquerie lorsque l'administration fiscale lui a demandé, le 6 octobre 2026, de payer 5 euros.

Plusieurs indices d'une arnaque

Le courrier du fisc évoquait le règlement d'un acompte au titre de la retenue de l'impôt à la source. De quoi mettre le retraité sur ses gardes, surtout après le piratage de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) ayant compromis les informations de plusieurs centaines de personnes cet été. « Le numéro fiscal et le relevé d'identité bancaire figurant sur le document étaient évidemment les bons, j'ai pensé qu'il s'agissait bien de la suite du piratage du site des Finances publiques » , a expliqué l'habitant.

« C'est facile de se laisser prendre [...] La modicité de la somme m'a alerté » , a-t-il ajouté. La lettre précisait notamment qu'un premier prélèvement, survenu trois semaines plus tôt, avait été rejeté et qu'une procédure pour défaut de paiement allait être engagée, avec risque de majoration. De plus, l'enveloppe d'expédition ne comportait pas de date d'affranchissement et la somme demandée devait être payée en flashant un QR code. Autant d'éléments que l'on retrouve habituellement dans les tentatives d'escroquerie, ce qui a renforcé les doutes du Toulousain. « J'ai vraiment cru à une nouvelle arnaque, plutôt bien montée » , a-t-il ajouté.

Un courrier finalement authentique

Persuadé que des malfaiteurs tentaient de le renvoyer vers un site frauduleux pour lui dérober ses données personnelles et son argent, l'homme a souhaité partager son expérience pour prévenir d'autres éventuelles victimes. Sauf qu'en réalité, il n'y avait aucune arnaque. Auprès de La Dépêche , la direction régionale des Finances publiques d'Occitanie a confirmé que le document était authentique. « Le courrier émanait bien de leurs services et il ne s'agit en aucun cas d'une tentative de fraude » , a déclaré l'administration.