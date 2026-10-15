Immobilier : en 20 ans, la taxe foncière a bondi de plus de 90 % en moyenne et presque quadruplé à Paris

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 15/10/2026 à 16:53

À Paris, ville qui a connu la plus forte hausse sur vingt ans, la taxe a bondi de 261,2 % entre 2005 et 2025. Illustration. (Geralt / Pixabay)

Vous n'avez plus que quelques heures pour vous acquitter de votre taxe foncière par espèces, chèque ou virement. En parallèle de cette échéance, qui surviendra ce mardi 20 octobre 2026 pour les contribuables payant en ligne, l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) a publié les derniers chiffres relatifs à cet impôt qui sert à financer les équipements des collectivités locales. Ce bilan intègre des données inédites, comme l'explique Le Parisien .

Des chiffres très variables

Tout d'abord, cette édition de l'Observatoire national des taxes foncières propose pour la première fois le montant moyen de la taxe acquitté en 2025 selon les villes. La taxe foncière s'élevait ainsi en moyenne à 635 euros. Ce chiffre grimpe à 973 euros lorsqu'on se penche uniquement sur les cinquante communes les plus peuplées de France, et grimpe même à 1.179 euros en incluant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Des écarts importants sont aussi constatés du côté du taux global d'imposition décidé par les collectivités. Pour rappel, c'est ce taux qu'on multiplie à la base imposable de votre bien pour calculer la taxe foncière. En 2025, le taux moyen global, hors TEOM, était de 40,88 %. Il a toutefois pu atteindre 68 % à Grenoble (Isère) ou se limiter à 15,80 % à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Une taxe qui a presque quadruplé à Paris en 20 ans

L'UNPI permet également d'analyser l'évolution de la taxe foncière sur les vingt dernières années. Entre 2005 et 2025, le montant de cet impôt a augmenté en moyenne de 93,4 %, ou de 84,1 % en incluant la TEOM. « Son montant a ainsi quasiment doublé en vingt ans alors que l’inflation dont on parle tous les jours, elle, n’a cru sur vingt ans que de 36,8 %. Les loyers, eux, n’ont augmenté que de 27 % » , a détaillé le président de l'UNPI, Sylvain Grataloup.

Localement, ces augmentations ont fortement varié. À Paris par exemple, ville qui a connu la plus forte hausse sur vingt ans, la taxe a bondi de 261,2 % (179,7 % en incluant la TEOM). À l'inverse, juste à côté, à Colombes (Hauts-de-Seine), la progression n'a été que de 39,9 % sur vingt ans, TEOM incluse.