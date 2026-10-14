Budget 2027 : ces 3 mesures qui vont toucher au porte-monnaie des retraités

information fournie par Moneyvox • 14/10/2026 à 10:04

Voici les mesures , à confirmer lors du vote définitif du budget, qui vont impacter votre retraite ( Crédits photo: © Franck Chapolard - stock.adobe.com)

Afin de faire des économies budgétaires, le projet de loi de finances pour 2027 prévoit de "mettre les retraités à contribution". Voici les 3 mesures qui impacteront directement les retraités si elles sont adoptées en l'état.

Pour faire des économies, le gouvernement n'épargnera pas les retraités. Eux aussi seront mobilisés, comme en témoigne le projet de loi de finances pour 2027 qui prévoit de "mettre les retraités à contribution". Le pouvoir d'achat des personnes qui sont déjà à la retraite et de celles qui vont l'être prochainement devrait être impacté par 3 mesures importantes. Quelles sont les coupes budgétaires qui vont toucher les retraités actuels et futurs ?

Mesure n° 1 : une revalorisation moins importante et un gel de certaines retraites de base

En tenant compte de votre retraite de base et de vos retraites complémentaires, le montant de votre pension est de moins de 1 260 euros ? Bonne nouvelle : la hausse de votre pension de base suivra la formule réglementaire. D'après les calculs du site d'information financière MoneyVox , cette revalorisation devrait atteindre les 1,70 % au mois de janvier 2027. Une augmentation qui concernera également l'Aspa (anciennement minimum vieillesse).

Si vous touchez plus de 1 260 euros de retraite, en incluant toujours pension de base et régimes complémentaires, en revanche, le niveau de revalorisation pourrait être inférieur. Et au-delà de 2 000 euros, un gel des pensions est envisagé. Economies estimées pour les caisses de l'Etat ? 3,4 milliards d'euros en 2027 sur la base d'une sous-indexation à hauteur de 50 % de l'inflation entre 1 260 et 2 000 euros et un gel des pensions de base "au-delà de ce seuil", comme l'indique le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS).

Mesure n° 2 : un abattement sur l'impôt sur le revenu des retraités plus faible

Au titre de l'impôt sur le revenu, les retraités bénéficient actuellement d'un abattement représentant 10 % du montant de leur retraite, dans la limite de 4 439 euros. Le montant de cet abattement maximal pourrait néanmoins baisser, comme le prévoit le projet de loi de finances pour 2027, pour arriver à 3 000 euros. Seraient donc impactés les retraités qui déclarent plus de 30 000 euros par an à la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Pour justifier ce coup de rabot à l'abattement sur l'impôt sur le revenu des retraités, le gouvernement met en avant le coût de ce dispositif : 5 598 millions d'euros en 2026. Avec la mesure évoquée, ce coût passerait à 4 715 millions d'euros dès l'an prochain. Au total, l'économie avoisinerait donc les 1 milliards d'euros, voire les dépasserait (1,1 milliard d'euros) en tenant compte de l'évolution du coût de cet avantage fiscal s'il était maintenu en l'état en 2027.

Mesure n° 3 : le passage d'une majoration proportionnelle à une majoration forfaitaire pour les familles nombreuses

La troisième mesure touchant au porte-monnaie des retraités prévue dans le Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 concerne cette fois-ci les futurs retraités. Plus précisément, seraient concernées les personnes qui liquideront leur pension à partir du 1er juillet 2027 et qui peuvent prétendre à la majoration pour famille nombreuse. Actuellement, cette majoration est de 10 % à la condition d'avoir eu ou élevé au moins 3 enfants.

À partir de l'année prochaine, les personnes "ayant eu ou élevé un nombre minimum d'enfants" ne pourront plus prétendre à cette majoration proportionnelle, mais à une majoration "d'un montant forfaitaire", comme l'explique le PLFSS. Cette fois-ci, l'objectif n'est pas de faire des économies budgétaires, l'étude d'impact de cette mesure évoquant "la neutralité du coût global de la mesure", mais de lutter contre les inégalités de pensions entre hommes et femmes.