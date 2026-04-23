Impôts 2026 : ne validez pas votre déclaration de revenus sans vérifier et compléter ces 10 cases

Ce n'est pas parce que la déclaration de revenus est pré-remplie qu'il ne faut pas être vigilant ( Crédits photo: Crédit photo : vegefox / stock.adobe.com)

Vous faites partie des 10 millions d'heureux élus qui profitent du pré-remplissage de leur déclaration de revenus ? Attention : 10 cases doivent tout de même être vérifiées et complétées manuellement.

Chaque année, plus de 10 millions de foyers fiscaux profitent du pré-remplissage automatique de leur déclaration de revenus. Même s'ils ne valident pas eux-mêmes le formulaire en question, leurs revenus et certaines charges sont donc pris en compte par le Trésor public. Il reste néanmoins vivement recommandé de vérifier les données pré-remplies. Qui plus est, certaines informations ne peuvent pas être automatiquement récupérées par l'administration fiscale et doivent donc être saisies manuellement.

Quels revenus doivent être déclarés manuellement à l'administration fiscale ?

L'an passé, 10,6 millions de foyers fiscaux ont profité du système de déclaration automatique de leurs revenus. Un mécanisme qui a pour avantage de faire gagner en temps et en simplicité, mais qui ne dispense pas d'effectuer certaines vérifications. En effet, plusieurs types de revenus ne sont pas automatiquement récupérés par l'administration fiscale. Or, ne pas les mentionner au sein de sa déclaration d'impôts constitue une faute et peut entraîner l'application de pénalités.

Le Trésor public ne remplit ainsi jamais la case 1AO de la rubrique "Pensions, retraites, etc." relative aux pensions alimentaires versées par un parent ou un·e ex-conjoint·e. Les revenus perçus par les enfants à charge majeurs qui sont encore rattachés au foyer fiscal, qu'ils soient ou non étudiants, doivent également être déclarés aux lignes 1CJ, 1DJ, 1CP et 1DP de la rubrique "Traitements et salaires", sauf pour les 5 405 premiers euros gagnés par un étudiant au cours de l'année 2025.

De la même manière, il est indispensable de reporter en case 4BE les revenus fonciers perçus lorsque l'on détient un logement loué nu sous le régime simplifié du micro-foncier. Enfin, dans le cas des logements loués sur des plateformes telles que Airbnb ou Abritel, il est indispensable de cocher la case "Revenus des locations meublées non professionnelles" afin d'indiquer en case 5NH les revenus encaissés au cours de l'année 2025 sous le régime simplifié du micro-BIC.

Quelles charges ne sont pas automatiquement récupérées par le fisc ?

Certaines charges peuvent vous permettre de payer moins d'impôt sur le revenu… à condition de les déclarer ! Il peut ainsi être intéressant de renoncer à l'abattement automatique de 10 % sur vos revenus d'activité afin de déclarer vos frais professionnels réels en case 1AK (indemnités kilométriques, frais de déjeuner…). Les assistant·e·s maternel·le·s, les assistant·e·s familiaux agréés et les journalistes doivent aussi faire figurer l'abattement appliqué sur leurs revenus en ligne 1GA, après l'avoir imputé en ligne 1AJ.

Autre exemple de revenu à déclarer manuellement : les frais de garde d'un enfant de moins de 6 ans à l'extérieur (nounou, crèche, périscolaire…). Ceux-ci doivent être inscrits en ligne 7GA et suivantes. À partir du collège, c'est à la ligne 7EA-7EF qu'il faut indiquer le montant de la réduction d'impôts à laquelle vous avez droit (61 euros pour un collégien, 153 pour un lycéen et 183 euros pour un étudiant). Pour certaines situations spécifiques, d'autres cases doivent parfois être remplies manuellement.

Vous avez validé votre déclaration de revenus, mais vous avez oublié certains de vos revenus ou certaines charges ? Jusqu'à la date limite de dépôt des déclarations de revenus, vous pouvez revenir sur les informations indiquées, même une fois le formulaire validé. Et après cette date, il est également possible d'effectuer des corrections sur le site impots.gouv.fr, ce généralement jusqu'à la fin du mois de juin, afin de rectifier d'éventuelles erreurs, des imprécisions ou des oublis.