Taxe foncière : vous pouvez mensualiser le paiement de cet impôt jusqu'au 30 juin

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 05/06/2026 à 16:22

La mensualisation des impôts locaux prévoit dix échéances au cours de l'année. (illustration) (nattanan23 / Pixabay)

Vous n'avez plus que semaines pour demander la mensualisation de vos impôts en 2026. Jusqu'au 30 juin exactement. Ce dispositif permet d'éviter de payer en une seule fois, à l'automne, la taxe foncière ou la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. L'impôt sur la fortune immobilière est également concerné.

Comment ? En vous rendant dans votre espace Finances publiques sur le site impôts.gouv.fr. Cliquez sur « Payer vos impôts et taxes » puis indiquez votre numéro fiscal et cliquez sur « Accéder au

service ». Cliquez ensuite sur « Adhérer au prélèvement mensuel ».

Dix échéances avant une éventuelle régularisation

Les contribuables qui ont formulé cette demande avant le début de l'année sont prélevés chaque mois depuis janvier. Le dispositif prévoit dix échéances dont le montant est calculé en fonction du montant de l'impôt constaté l'année précédente. Une régularisation est ensuite effectuée en fin d'année si ce montant a évolué.

Si vous demandez la mensualisation courant juin, vous aurez quatre prélèvements en juillet, août, septembre et octobre. Le rattrapage des échéances non payées du début d'année a lieu sur les trois premières mensualités qui seront donc plus élevées. Mais vous éviterez ainsi de payer une somme importante courant octobre. En effet, la taxe foncière s'élevait en moyenne à 1 117 euros en 2025.