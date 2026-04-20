Impôts 2026 : les règles pour déduire le versement d'une pension alimentaire à un parent ou à un enfant

information fournie par Moneyvox • 20/04/2026 à 08:22

Quelles sont les règles pour déduire une pension alimentaire de sa déclaration de revenus 2026 ? ( Crédits photo: @ New Africa- stock.adobe.com)

Dans certaines limites et sous certaines conditions, les pensions alimentaires versées à un ascendant ou à un descendant peuvent être déduites de ses revenus. Quelles sont les règles applicables en 2026 ?

Depuis le jeudi 9 avril, les Français peuvent déclarer leurs revenus à la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Pour minimiser la somme à payer au fisc au titre de l'impôt sur le revenu, ils peuvent en outre déclarer un certain nombre de dépenses, dont les pensions alimentaires versées à un parent ou à un enfant. Pour autant, toutes ne sont pas déductibles à 100 %. Le point sur les règles liées à la déductibilité des pensions alimentaires versées au cours de l'année 2025.

Les pensions alimentaires versées aux parents sont-elles déductibles de son revenu imposable ?

Vos parents ne disposent pas de revenus suffisants pour vivre décemment ? Dans ce cas, les dispositions du Code civil liées au devoir d'entraide familiale vous concernent. Une obligation alimentaire qui concerne à la fois les parents vis-à-vis de leurs enfants, mais également les enfants vis-à-vis de leurs parents, ainsi que, si les parents ou les enfants ne sont pas en mesure de fournir une aide suffisante, les petits-enfants et les grands-parents.

Quel que soit leur âge ou leur état de santé, les enfants sont donc tenus d'aider leurs parents à vivre de façon décente. Ils peuvent donc être amenés à leur verser une pension alimentaire, dont le montant est déductible de leurs revenus tant que les sommes en jeu restent proportionnées. De la même façon, le règlement du loyer, des frais d'alimentation ou des frais de santé d'un parent peuvent être déduits du revenu imposable de l'enfant qui les règle.

Le cas des pensions alimentaires versées à un enfant mineur ou majeur

À la condition que votre enfant mineur ne réside pas sous votre toit et ne soit pas en garde alternée, vous pouvez déduire les pensions alimentaires versées à l'autre parent pour subvenir à ses besoins. La somme fixée de façon amiable, via un avocat ou par l'intermédiaire d'une décision de justice peut donc permettre de réduire le montant à payer à la DGFiP au titre de l'impôt sur le revenu. Cette fois-ci, aucune limite de montant n'existe.

Dans le cas d'un enfant majeur, la pension alimentaire versée peut être déduite de ses revenus dans la limite de 6 855 euros par an soit, dans l'hypothèse d'un versement mensuel, un coup de pouce de 571,25 euros par mois. En outre, l'enfant qui reçoit la pension alimentaire doit être en état de besoin et ne pas pouvoir subvenir à ses besoins lui-même, par exemple parce qu'il est au chômage, perçoit seulement le RSA, n'a aucune source de revenu ou encore fait ses études supérieures.

Comment déclarer les pensions alimentaires versées aux impôts ?

Pour qu'elles soient prises en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu, les pensions alimentaires versées doivent être déclarées. Une formalité administrative qu'il est possible d'accomplir depuis le 9 avril 2026 pour les pensions alimentaires versées à un proche au cours de l'année 2025. Plus précisément, les personnes concernées doivent se rendre à l'étape 3 de leur déclaration de revenus, c'est-à-dire au chapitre "Vos charges".

Les pensions alimentaires versées doivent être déclarées dans les lignes 6EL ou 6EM dans le cas d'un enfant majeur qui n'est pas à la charge du foyer fiscal ou, pour un enfant mineur, un enfant majeur, un parent ou un ex-époux respectivement dans les cases 6GU, 6GP, 6GI ou 6GJ en fonction du lien de parenté et si la pension alimentaire a été fixée par décision de justice. Dans tous les cas, l'identité de la personne recevant la pension alimentaire doit être précisée ainsi que son adresse postale.