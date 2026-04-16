Impôts 2026 : les 4 nouvelles fonctionnalités de l'application mobile impots.gouv

information fournie par Moneyvox • 16/04/2026 à 11:06

Saviez-vous qu'il y a des nouveautés sur l'appli des impôts ? ( Crédits photo: @ peopleimages.com- stock.adobe.com)

Vous voulez compléter votre déclaration de revenus sur votre téléphone portable ? Grâce à l'application mobile impots.gouv, c'est possible. Une appli qui s'est récemment enrichie de nouvelles fonctionnalités.

Près d'un million : tel est le nombre de particuliers qui ont déposé leur déclaration de revenus depuis l'application mobile impots.gouv en 2025. Une solution qui présente l'avantage d'être simple et rapide, mais qui n'est pas toujours suffisante pour réaliser l'ensemble des formalités liées à sa déclaration d'impôts. Le lancement de nouvelles fonctionnalités devrait néanmoins changer les choses et permettre à l'appli mobile impots.gouv de poursuivre son développement.

1. L'intégration de la messagerie sécurisée pour communiquer avec l'administration fiscale

Auparavant, il n'était possible de communiquer avec la Direction générale des finances publiques (DGFiP) via la messagerie sécurisée qu'en passant par son espace personnel depuis le site internet impots.gouv.fr. Désormais, cette fonctionnalité est accessible depuis l'application mobile impots.gouv. Les particuliers peuvent donc utiliser leur smartphone pour envoyer des messages à l'administration fiscale, transmettre des documents ou consulter les réponses.

Plus précisément, la messagerie sécurisée de l'application mobile permet de poser des questions au sujet de son impôt sur le revenu et de son prélèvement à la source, de demander une copie de son avis d'imposition ou encore de consulter l'historique des échanges avec la DGFiP sur les 3 dernières années. "La messagerie sur l'application smartphone permet l'utilisation des fonctionnalités natives du mobile comme l'appareil photo, l'accès à la galerie d'images ou aux documents stockés sur l'appareil ce qui facilite les démarches pour compléter des dossiers ou répondre à des demandes" ajoute le dossier de presse.

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2. La déclaration des revenus des micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu

Jusqu'à présent, les micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu ne pouvaient pas déclarer leurs revenus auprès des impôts sur l'application mobile. Ils devaient donc impérativement passer par leur espace personnel impots.gouv.fr. Depuis la mise à jour de l'application mobile de la DGFiP, cette fonction leur est accessible à la condition qu'ils n'aient pas de personnes à charge.

Bon à savoir : les micro-entrepreneurs doivent toujours saisir manuellement leurs revenus, ceux-ci n'étant pas éligibles au pré-remplissage de leur déclaration de revenus.

3. La déclaration des comptes à l'étranger

Compte d'actifs numériques, contrats de capitalisation, comptes de dépôt… vous possédez des comptes bancaires à l'étranger ? Vos avoirs peuvent être déclarés sur l'application mobile impots.gouv, même si cette option n'est pas la plus recommandée, comme le précise le Trésor public : "Cette année, les usagers ayant ce type de comptes à l'étranger pré-remplis sont invités par l'application à ne pas déclarer dans l'application mobile pour leur éviter une nouvelle saisie d'informations déjà connues de l'administration".

Le fisc ajoute néanmoins que les personnes concernées "peuvent […] passer outre l'avertissement et déclarer dans l'application, notamment s'ils n'ont qu'un ou deux comptes à ressaisir. Ils peuvent corriger dans l'application mobile".

4. La faculté de déclarer un changement d'adresse en France au fisc

Vous venez de déménager ? Ce changement d'adresse doit être signalé à l'administration fiscale. Une formalité administrative qui, jusqu'à présent, ne pouvait être effectuée que depuis son espace personnel impots.gouv.f. La nouvelle version de l'application mobile de la DGFiP inclut désormais ce service. Mais attention : seuls les déménagements réalisés en France peuvent y être signalés. Les déménagements à l'étranger doivent toujours être déclarés depuis son espace personnel en ligne.