Impôts 2026 : la déclaration de revenus est-elle obligatoire pour tous les contribuables ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 10/04/2026 à 17:15

Même les personnes non imposables doivent déclarer leurs revenus. (illustration) (Pixabay / JESHOOTS-com)

La campagne de déclaration des revenus de 2025 a commencé ce jeudi 9 avril. Des millions de contribuables ont quelques semaines pour transmettre à l'administration fiscale les informations nécessaires. Pouvez-vous échapper à cette démarche si vous ne percevez aucun revenu ? La réponse est non. « Toute personne imposable est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus, bénéfices et ses charges de famille » , peut-on lire dans l'article 170 du Code général des impôts . Les personnes résidant en France plus de six mois par an doivent ainsi déclarer leurs revenus, rappelle TF1 Info . Même celles qui ne sont pas imposables.

L'avis d'imposition, un document indispensable

Cette démarche est d'ailleurs indispensable pour obtenir un avis d'imposition, document réclamé pour, par exemple, toucher les aides sociales de la Caf ou obtenir une exonération de taxe foncière. C'est également à partir de votre déclaration de revenus que le fisc calculera votre taux de prélèvement à la source pour le transmettre à votre employeur. Dans le cas contraire, ce dernier risque d'appliquer un taux par défaut qui pourrait vous être défavorable.

La seuls exception concerne les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents ou concubins : les enfants mineurs à charge ou les enfants majeurs et les personnes invalides ayant demandé leur rattachement. Si ces personnes ont touché des revenus en 2025, c'est au contribuable auquel elles sont rattachées de les inclure dans sa déclaration. Pour rappel, un jeune de 21 ans qui travaille ne peut plus être rattaché au foyer fiscal de ses parents, il doit enregistrer sa propre déclaration.