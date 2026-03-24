Impôts 2026 : des arnaqueurs se font passer pour le Trésor public pour voler vos données bancaires

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 24/03/2026 à 15:08

Le mail évoque une fausse amende de plus de 300 euros à régler immédiatement. Illustration. (TBIT / Pixabay)

Comme chaque année à l’approche de la campagne de déclaration de revenus, des escrocs tentent de piéger les contribuables en se faisant passer pour l’administration fiscale. 2026 n’y échappent pas, puisque des mails frauduleux circulent déjà, alors que l’ouverture de la déclaration des impôts est attendue dès le 9 avril. Le ministère de l’Intérieur a mis en garde contre ces courriels destinés à dérober les informations bancaires des victimes, rapporte Ici .

Une fausse amende à régler en urgence

Ces faux messages au nom du Trésor public font croire à une situation urgente. Intitulé « Dernier rappel avant exécution de la saisie administrative (SATD) » , le mail en question prétend que le destinataire est sommé de régler immédiatement une amende forfaitaire de 343,01 euros. Et si la victime ne s’exécute pas, le montant à payer atteindrait prétendument 675 euros.

Comme l’explique la radio, une saisie administrative (SATD) correspond à un prélèvement « de force » à la suite d’un impayé concernant les impôts, une contravention ou une condamnation par exemple. Cette procédure n’est cependant jamais communiquée par mail, mais par voie postale. « Aucune administration ou société commerciale sérieuse ne vous demandera vos données bancaires ou vos mots de passe par message électronique » , peut-on lire sur cybermalveillance.gouv.fr.

Vol des données bancaires

Si vous avez reçu le message sur votre boîte mail, « c’est que vous êtes victime d’une tentative de phishing » , alerte ainsi le gouvernement sur Facebook. Il recommande donc de l’ignorer, de ne pas accéder au lien qu’il contient et de ne surtout pas renseigner ses données bancaires. Autrement, ces dernières finiront entre les mains des escrocs par l’intermédiaire d’un site frauduleux.