J'ai touché une prime de départ à la retraite : dois-je la déclarer aux impôts ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 28/04/2026 à 15:38

La prime de départ en retraite est un revenu exceptionnel imposable. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

La prime de départ en retraite n'échappe pas à l'impôt. Ce revenu exceptionnel doit être intégré dans votre déclaration de revenus. Mais pour limiter son impact sur le montant de votre impôt, vous pouvez opter pour le système du quotient, indique l'administration sur son site officiel . « Ce système permet en effet d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu » , explique le ministère de l'Economie .

Une méthode de calcul favorable au contribuable

« Pour en bénéficier, vous devez inscrire le total des revenus exceptionnels ou différés pour lesquels vous le demandez dans la case 0XX de la déclaration n° 2042 C, sans les intégrer dans les autres revenus déclarés » , indique le Service public. Cette dernière précision est importante : si la prime est déjà prise en compte dans vos revenus préremplis (par exemple dans la partie traitements et salaires), vous devez modifier pour la soustraire. Vous devez aussi préciser la nature du revenu concerné et la personne du foyer qui l’a perçu.

La méthode de calcul, favorable au contribuable, est assez complexe. « on ajoute 1/4 du montant net de la prime à votre revenu net global ordinaire, on calcule l’impôt sur ce total, puis on multiplie par quatre la différence entre cet impôt et l’impôt calculé uniquement sur vos revenus ordinaires » , explique l'administration qui fournit un exemple plus parlant. D'après les calculs détaillés, une personne en couple sans enfant à charge ayant touché 50 000 euros de « revenus ordinaires » et une indemnité de départ en retraite de 16 000 euros économise 343 euros grâce au système du quotient. Elle paiera ainsi 4 049 euros contre 4 392 euros sans l'application de cette méthode.