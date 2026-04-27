Déclaration de revenus : CAF, tickets resto, RSA… que faut-il déclarer aux impôts ?

Quelques subtilités à connaitre pour sa déclaration de revenus cette année ( Crédits photo: Crédit photo : Alf Photo / stock.adobe.com)

Allocations familiales (AF), Revenu de solidarité active (RSA), titres restaurant… Vous percevez des aides ou des indemnités spécifiques ? Découvrez si vous devez ou non les déclarer au Trésor public.

Penché sur votre déclaration de revenus , vous vous demandez si les prestations versées par la CAF, les coups de pouce de votre employeur et les indemnités journalières perçues doivent être déclarées à l'administration fiscale ? La brochure pratique version 2026 de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) détaille les sources de revenus qui ne doivent pas être déclarées. Quelles sont-elles ? Voici la liste des revenus qu'il ne faut pas indiquer dans votre déclaration d'impôt.

RSA, prime d'activité, Allocations familiales… ces prestations sociales qu'il ne faut pas déclarer

Dans la rubrique "prestations et aides à caractère familial ou social" de la brochure pratique de la DGFiP figure une longue liste de revenus qui ne doivent pas être déclarés à l'administration fiscale. En effet, les prestations versées par la Caisse d'allocations familiales (CAF) n'ont pas à être déclarées, pas plus que le Revenu de solidarité active (RSA). Ces sources de revenus ne sont donc pas imposables, même lorsque le foyer fiscal l'est au travers de ses autres sources de revenus.

Dans le détail, ne sont donc pas soumises à l'impôt sur le revenu : les Allocations familiales (AF), les aides au logement (APL, ALS, ALF), l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), la Prestation de compensation du handicap (PCH), l'Allocation de soutien familial (ASF), l'Allocation aux adultes handicapés (AAH), l'Allocation de rentrée scolaire, l'Allocation journalière de présence parentale (AJPP), les Bourses d'études, la "Prime de Noël" ainsi que la prime d'activité, entre autres exemples.

Quid des tickets-resto, des chèques vacances et des forfaits mobilités durables ?

Vous bénéficiez de titres restaurant, de chèques vacances ou d'un forfait mobilité durable grâce à votre employeur ? Bonne nouvelle : ces coups de pouce n'ont, en principe, pas besoin d'être déclarés à l'administration fiscale sur votre déclaration de revenus annuelle. Pour les titres restaurant, la participation annuelle de l'employeur ne doit être déclarée que lorsqu'elle dépasse les 7,26 euros par ticket. Dans ce cas, seul le surplus doit être déclaré aux impôts.

Le principe est le même pour les chèques vacances, avec un seuil fixé à 1 802 euros pour 2025, ainsi que pour le forfait mobilité durable que l'employeur verse à ses salariés réalisant le trajet domicile-travail à vélo. Du côté de l'aide financière versée par l'employeur ou par le comité d'entreprise pour le paiement de services à la personne, la limite est fixée à 2 540 euros par bénéficiaire, toujours au titre de l'année 2025.

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Indemnités maladie, maternité, paternité, accident du travail… faut-il les déclarer aux impôts ?

S'il n'est pas nécessaire de déclarer les prestations sociales de la CAF et les compléments versés par son employeur, certaines indemnités doivent être mentionnées au sein de sa déclaration annuelle de revenus : celles versées par la Sécurité sociale. Cela est par exemple le cas des indemnités journalières de maladie, des indemnités journalières de maternité, des indemnités journalières de congé paternité et/ou d'adoption.

Sont également concernées par cette obligation les pensions d'invalidité et les indemnités journalières d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ces dernières ne sont néanmoins pas imposées en totalité, mais seulement à hauteur de 50 % des sommes perçues. Autant d'éléments qui doivent figurer dans les cases 1AJ et suivantes de la déclaration de revenus des personnes concernées, au même titre que les éventuels salaires perçus qui, eux, sont en principe pré-remplis.

Bon à savoir : au total, l'an passé, 10,6 millions de foyers fiscaux ont profité du pré-remplissage de leur déclaration annuelle de revenus.