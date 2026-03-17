Impôt sur le revenu 2026 : mauvaise nouvelle pour les automobilistes aux frais réels

information fournie par Moneyvox • 17/03/2026 à 08:07

Mauvaise nouvelle pour la déclaration aux frais réels des dépenses de carburant (Crédits photo: Piya W. - stock.adobe.com)

Vous déclarez vos frais professionnels réels aux impôts ? Mauvaise nouvelle : l'administration fiscale vient d'officialiser la baisse des barèmes pour les frais de carburant à utiliser lors de votre prochaine déclaration.

Chaque année, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) réévalue les barèmes dédiés aux automobilistes et aux conducteurs de deux-roues qui choisissent de déduire leurs frais de carburant réels. Des barèmes qui viennent d'être actualisés et qui devront être utilisés lors de la campagne déclarative de cette année 2026 portant sur les revenus perçus en 2025. Zoom sur la baisse des barèmes pour les frais de carburant officialisée par l'administration fiscale.

Quelle baisse pour le barème 2026 des frais de carburant de 2025 ?

Chaque année, l'administration fiscale publie de nouveaux barèmes pour la déduction des frais de carburant des automobilistes et des conducteurs de deux-roues qui ont choisi le régime des frais réels, et non l'abattement forfaitaire. Des barèmes qui tiennent compte à la fois du type de carburant utilisé (gazole, super sans plomb ou GPL) pour les voitures et de la puissance fiscale du véhicule, et dont le montant a légèrement baissé cette année.

Ainsi, par exemple, le conducteur d'un véhicule de tourisme dont la puissance fiscale est comprise entre 5 et 7 chevaux et qui roule au gazole peut déduire des frais de carburant de 0,110 euro par kilomètre parcouru en 2025, contre 0,116 euro du kilomètre parcouru en 2024. Avec la même puissance, mais pour une voiture roulant à l'essence, le barème kilométrique est passé de 0,147 euro du kilomètre à 0,139 euro du kilomètre en l'espace d'un an.

Du côté des deux-roues, une légère baisse peut également être constatée entre le barème 2026 et le barème 2025. Cette fois-ci, seule la puissance fiscale du scooter ou de la moto entre en jeu. Entre 50 CC et 125 CC, le barème des frais de carburant est ainsi passé de 0,078 euro du kilomètre à 0,074 euro du kilomètre. Pour des deux-roues de 3, 4 et 5 CV, il est désormais possible de déduire 0,095 euro du kilomètre, contre 0,099 euro du kilomètre l'an passé.

Pourquoi le barème des frais de carburant a-t-il baissé cette année ?

Le barème des frais de carburant est un outil de référence pour les personnes qui privilégient la déduction des frais réels à l'abattement forfaitaire de 10 % sur leurs revenus professionnels. Ce barème s'adresse plus précisément aux personnes qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de déplacements professionnels, à l'exclusion des véhicules utilitaires. Grâce à cette grille, il est possible de calculer rapidement et simplement le montant à déclarer à la Direction générale des finances publiques lors de sa déclaration de revenus.

Il est néanmoins important de souligner que le barème en question concerne exclusivement les frais de carburant. Les autres dépenses, telles que celles liées à l'entretien du véhicule, à son assurance ou à sa dépréciation, doivent donc être calculés et déduits séparément, justificatifs à l'appui. Les kilomètres parcourus dans le cadre professionnel doivent également pouvoir être justifiés. Ces éléments n'ont néanmoins pas besoin d'être transmis à la DGFiP, mais doivent être conservés pendant au moins 3 ans, dans l'hypothèse d'un contrôle fiscal.

Les contribuables qui utilisent leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail, quant à eux, doivent se référer au barème kilométrique. Un barème qui inclut l'ensemble des frais liés à l'utilisation du véhicule (carburant, entretien, perte de valeur…), qui tient compte de la distance parcourue, de la puissance administrative du véhicule et du carburant utilisé, et dont le montant n'a pas été revalorisé en 2025.