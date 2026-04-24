Déclaration de revenus : comment payer moins d'impôt sur le revenu en télétravail ?

Comment déduire les frais de télétravail dans sa déclaration d'impôts ? ( Crédit photo : gstockstudio / stock.adobe.com)

Vous avez fait du télétravail à temps partiel ou à temps complet au cours de l'année 2025 ? Découvrez comment bien remplir votre déclaration de revenus afin de payer moins d'impôts.

Lumière, chauffage, imprimante, consommables, bureau… télétravailler peut générer un certain nombre de frais. En fonction de leur situation, les salariés peuvent ainsi avoir intérêt à choisir de déduire le coût du télétravail de leurs revenus. Quelles charges peuvent-ils déduire au moment d'effectuer leur déclaration ? Faut-il déclarer les allocations forfaitaires versées par certains employeurs pour dédommager leurs employés en télétravail ? Les réponses.

Quels frais de télétravail peuvent être déduits de ses revenus ?

Vous voulez estimer le montant de vos frais de télétravail ? Dans sa brochure 2026, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) détaille les frais qu'il est possible de déduire de ses revenus lorsque l'on est en télétravail. Sont par exemple concernés les frais de communication (souscription d'une box internet, téléphonie fixe…), les frais de téléphone portable (achat, abonnement…) et les frais liés à l'utilisation d'un local privé (électricité, eau, chauffage, assurance habitation, impôts locaux…) au prorata de la surface totale du logement et du temps de télétravail.

D'autres dépenses tangibles peuvent également être déduites de ses revenus lorsque l'on télétravaille. Cela est notamment le cas des achats de consommables (papier, cartouches d'encre…), de l'acquisition de mobilier (bureau, armoire de rangement…) ou encore du renouvellement du matériel informatique (ordinateur portable, imprimante…). Si des déplacements entre le domicile de l'employé et son lieu de télétravail sont nécessaires, les frais associés peuvent également être déduits.

En revanche, certains frais ne peuvent pas être déduits en télétravail, à savoir les frais de repas et les "frais de garde d'enfants au titre des frais professionnels y compris lorsque les deux parents télétravaillent". Dans tous les cas, la déduction n'est possible qu'à condition d'opter pour les frais réels et de renoncer à l'abattement forfaitaire de 10 % sur ses revenus professionnels. Il est donc indispensable de comparer ces deux alternatives afin de choisir la solution la plus intéressante.

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Avec ou sans allocation télétravail, comment bien déclarer ses frais de télétravail ?

Votre employeur ne vous verse pas d'allocation spécifique pour le télétravail ? Avant de déclarer vos frais réels, vérifiez que le montant de l'abattement forfaitaire de 10 % sur vos revenus perçus en 2025 ne soit pas plus intéressant. Au maximum, jusqu'à 14 555 euros sont ainsi déduits par défaut. Sinon, vous pouvez déduire un montant forfaitaire de 2,70 euros par jour (ou 59,40 euros par mois ou 626,40 euros par an) au titre du télétravail ou vos frais réels, à condition d'être en mesure de les justifier.

Vous avez reçu une allocation forfaitaire pour le télétravail de la part de votre employeur ? Ces sommes d'argent sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite, à nouveau, de 2,70 euros par jour, 59,40 euros par mois et 626,40 euros par an. Autrement dit : nul besoin de déclarer cet avantage à l'administration fiscale si la somme reçue est inférieure à ces seuils. En revanche, l'éventuel surplus devra être intégré à vos revenus dans la case 1AJ, à moins d'être en mesure que vous avez bel et bien utilisé ces sommes pour télétravailler.

À nouveau, vous avez la possibilité de déduire vos frais réels de vos revenus. Mais attention : si vous ne déclarez pas l'allocation de télétravail perçue, vous ne pourrez pas déduire vos frais réels. En revanche, si vous choisissez de déduire tous vos frais de télétravail, vous devrez réintégrer le montant de l'allocation reçus aux traitements et salaires que vous avez déclaré.