Comme l’IA peut vous aider à remplir votre déclaration de revenus et payer moins d’impôts

Réduire son impôt grâce à des outils d’IA. Des start-up comme Taxcut ou Fiscaly.AI se multiplient et proposent d’automatiser la gestion fiscale au moyen de l’intelligence artificielle, rapporte Capital . Ces outils proposent un préremplissage des déclarations, la détection des crédits d’impôt auxquels vous ne pensez pas (dons, travaux, emploi à domicile) et simulent différents scénarios afin de proposer une optimisation fiscale tout en évitant les erreurs.

Jusqu'à plusieurs milliers d'euros d'économies

Ces start-up vous mettent l’eau à la bouche en expliquant qu’elles peuvent vous faire gagner entre 2 000 et 3 000 euros, souligne Franceinfo . Mais pas pour tous les contribuables.

Ces outils peuvent s’avérer utiles pour les profils complexes, souligne Capital . Les indépendants, professions libérales et contribuables aux revenus multiples, qui peinent à exploiter l’ensemble des déductions auxquelles ils ont droit, peuvent y trouver leur compte. Une meilleure prise en compte des dépenses professionnelles déductibles peut se traduire par des économies substantielles.

La vente de produits de défiscalisation

Capital prend l’exemple d’une infirmière libérale ou d’un autoentrepreneur qui, en livrant leur situation, peuvent ainsi se voir signaler des dépenses professionnelles donnant droit à des réductions d’impôt (loyer, amortissement de matériel, frais de déplacement, cotisations sociales). Le revenu imposable peut alors se réduire de plusieurs milliers d’euros. Attention tout de même pour d’autres profils : le conseil n’est pas gratuit. La plateforme se rémunère souvent en vous vendant par la suite des produits de défiscalisation, met en garde Franceinfo .

Si l’IA peut permettre d’optimiser dans les grandes lignes le statut fiscal, elle ne remplace pas le conseil humain. Pour les situations complexes, mieux vaut faire appel à un conseiller fiscal. Contrairement à un expert-comptable ou à un avocat fiscaliste, l’IA n'est pas responsable juridiquement. Si des erreurs sont commises et que vous subissez un redressement fiscal, vous serez seul responsable.