Déclaration de revenus 2026 : voici le barème actualisé des frais de carburant

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 23/02/2026 à 12:35

L'outil fixe un prix de revient kilométrique pour l'année écoulée. (Loufre / Pixabay)

Les personnes utilisant leur véhicule pour leurs déplacements personnels et professionnels peuvent opter, au moment de leur déclaration de revenus, pour le barème de frais de carburant. À la différence du barème kilométrique, il ne s'applique qu'aux frais de carburant, ne tient ainsi pas compte du kilométrage annuel total effectué par le véhicule et ne comporte donc aucune part d'amortissement du véhicule et de son entretien.

L'outil fixe un prix de revient kilométrique pour l'année écoulée. Chaque année, l'administration met à jour ce barème. « Par rapport au barème 2024, le barème 2025 applicable sur votre déclaration de revenus en 2026 est à la baisse pour les voitures à moteur essence, diesel et GPL, ainsi que pour les véhicules deux-roues » , prévient le site Service Public .

Quel barème appliquer en 2026 ?

Pour les véhicules de tourisme ayant une puissance fiscale de 3 à 4 CV, les contribuables peuvent déclarer 0,089 euro/km s'ils roulent au gazole, 0,113 euro/km pour du super sans plomb et 0,072 euro /km. Le barème s'élève respectivement à 0,110 euro/km, 0,139 euro/km et 0,089 euro/km pour les véhicules de 5 à 7 CV. Les prix passent à 0,131 euro/km, 0,165 euro/km et 0,106 euro/km pour les véhicules de 8 ou 9 CV. Pour ceux avec une puissance de 10 ou 11 CV, le barème est de 0,148 euro/km, 0,187 euro/km et 0,120 euro/km. Pour les véhicules de plus de 12 CV, il faut appliquer 0,165 euro/km pour le gazole, 0,208 euro/km pour le super sans plomb et 0,133 euro/km.

Pour les deux-roues motorisés, le barème est différent. Pour les véhicules dont la puissance est inférieure à 50 CC, il faut déclarer 0,037 euro/km, 0,074 euro/km pour les deux roues de 50 CC à 125 CC, 0,095 euro/km pour ceux de 3, 4 ou 5 CV. Au-delà, le barème est de 0,131 euro/km.

Des justificatifs à conserver

À noter que le barème des frais de carburant peut uniquement être appliqué si vous êtes salarié, titulaire de revenus non commerciaux, titulaire de revenus agricoles relevant du régime simplifié ou si vous avez une entreprise individuelle BIC (bénéfices industriels et commerciaux) ayant opté pour la tenue d'une comptabilité super-simplifiée.

Enfin, « vous devez pouvoir justifier le nombre de kilomètres parcourus ainsi que l'utilisation du véhicule pour les besoins de l’activité professionnelle. Vous ne devez pas joindre les pièces justificatives à votre déclaration mais les conserver au moins pendant 3 ans pour les produire, si nécessaire, à votre service des impôts » , précise le site de l'administration française.