Ces solutions de défiscalisation à mettre en place avant le 31 décembre pour réduire vos impôts en 2026

Plusieurs dispositifs permettent de réduire le montant de son impôt sur le revenu via des placements, des investissements ou encore des dons aux organismes caritatifs. Celles et ceux qui voudraient bénéficier d'une réduction ou d'un crédit d'impôt en 2026 ont encore jusqu'au 31 décembre 2025 pour agir, avec différentes options à disposition, rapporte Ouest-France . Tour d'horizon des dispositifs de défiscalisation.

Les placements d'épargne qui réduisent vos impôts

Les dons aux associations sont une option connue pour défiscaliser ses revenus. Ainsi, jusqu'au 31 décembre prochain, faire un don à un organisme caritatif éligible ouvrira le droit à une réduction d'impôt de 66 ou 75 % en fonction de l'association choisie. Il est conseillé de garder le reçu fiscal jusqu'à votre prochaine déclaration de revenus en guise de preuve. En 2025, les associations de lutte contre les violences domestiques ont été ajoutées à la liste des organismes éligibles.

Ouvrir une assurance vie est une autre option possible mais attention, le rendement de ce placement n'est pas immédiat. Les sommes bénéficiant d'une réduction d'impôt ne seront prises en compte qu'au bout de 8 ans, avec un plafond de 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple. Le plan d'épargne retraite (PER), adopté par 12 millions de Français, permet de bénéficier d'un avantage fiscal durant sa vie active avec une réduction d'impôt sur les sommes versées volontairement.

Investir dans le cinéma ou les PME

D'autres produits moins connus existent. Le plan d'épargne en actions (PEA), qui consiste en un investissement en Bourse, permet de bénéficier d'une exonération totale d'impôt sur les gains générés au bout de 5 ans. Les SCPI fiscales et plusieurs dispositifs dédiés à l'immobilier ouvrent également le droit à une réduction d'impôt, qui est en général de 2 % des sommes investies sur 6 ou 9 ans.

Enfin, vous pouvez investir dans les entreprises ou dans le cinéma via des dispositifs comme les fonds fiscaux (FCPI ou FIP) ou l'achat de parts dans des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographie et de l'audiovisuel (Sofica). Ces dispositifs ne fonctionnent qu'avec certaines entreprises agréées et ouvrent le droit à une réduction d'impôt de 18 %, 25 % et même jusqu'à 48 % des sommes investies dans le cas des Sofica.