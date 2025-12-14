Quelle défiscalisation avec des produits financiers en 2025 ?

information fournie par Café de la Bourse • 14/12/2025 à 08:30

homme piece cochon (Crédits: Adobe Stock)

Si la défiscalisation immobilière occupe souvent le devant de la scène, les produits financiers offrent également des opportunités attractives pour réduire son impôt en 2025.

Certains dispositifs permettent une réduction immédiate de l'impôt sur le revenu (IR), d'autres une optimisation à long terme via une déductibilité. Comme toujours, les avantages s'accompagnent de contraintes — durée de blocage, risques, plafonds. Voici les principaux placements financiers défiscalisants accessibles en 2025 et leurs caractéristiques.

PER : réduire son impôt grâce à l'épargne retraite, tout en préparant l'avenir

Quel est le principe du PER ?

Le PER est un produit d'épargne à long terme destiné à préparer la retraite. Les versements sont déductibles du revenu imposable dans la limite d'un plafond annuel (plafond épargne retraite de 10 % des revenus environ). L'épargne est bloquée jusqu'à la retraite, sauf exceptions prévues par la loi (achat de résidence principale, invalidité, décès du conjoint, etc.).

Quel est l'avantage fiscal du PER ?

Le principal avantage fiscal du PER, c'est la possibilité de déduire de son revenu imposable les versements volontaires effectués sur son PER, ce qui diminue la base imposable du contribuable, une solution particulièrement intéressante pour les contribuables dans les tranches à 30 %, 41 % ou 45 %.

Notez aussi qu'à la sortie du PER, la fiscalité dépend du mode choisi : rente (soumise à l'impôt comme pension) ou capital (partie correspondant aux versements réintégrés dans le revenu, plus-values taxées au PFU).

Quels sont les avantages et inconvénients du PER ?

Le principal avantage du PER , c'est la réduction d'impôt immédiate qu'il confère. On pourra aussi souligner l'attractivité de cette enveloppe pour un investissement de long terme, avec un large choix de supports : fonds euros, et unités de compte, avec parfois la possibilité d'investir sur de nombreuses classes d'actifs (actions, obligations, matières premières, immobilier selon les contrats).

Le principal inconvénient du PER, c'est son blocage jusqu'à la retraite. Ce placement tunnel ne permet pas de récupérer ses fonds avant la retraite, sauf rares cas de déblocage anticipé. Notez aussi que si vous avez déduit de votre revenu imposable les sommes investies sur votre PER, la fiscalité s'applique à la sortie. Et elle peut être pénalisante si vous êtes davantage imposé à la retraite qu'au cours de la vie active, mais c'est rarement le cas. Ce paramètre est donc à bien prendre en compte au moment du versement sur son PER (il est possible de ne pas déduire les sommes versées sur son PER de sa base taxable à l'IR et dans ce cas, seuls les gains seront taxés à la sortie). Enfin, soyez particulièrement attentifs aux frais, certains PER affichant des frais particulièrement élevés. Prenez bien le temps de comparer les offres en étant attentifs à la question des frais.

À qui ça s'adresse le PER ?

Le PER s'adresse aux contribuables fortement imposés, souhaitant optimiser leur fiscalité dès maintenant, et ayant un horizon long compatible avec un placement retraite.

FIP et FCPI : soutenir les PME et l'innovation tout en allégeant son impôt

Quel est le principe des FIP et FCPI ?

Les FIP (Fonds d'Investissement de Proximité) financent des PME régionales.

Les FCPI (Fonds Communs de Placement dans l'Innovation) soutiennent les entreprises innovantes.

Ce sont des investissements en actions non cotées, avec un risque élevé et un blocage long (souvent 5 à 10 ans).

Quel est l'avantage fiscal des FIP et FCPI ?

L'investissement dans les FIP et FCPI permettent de réduire son impôt sur le revenu de 25 % du montant investi dans le fonds dans la limite de 12 000 euros pour un célibataire et de 24 000 euros pour un couple, soit une réduction maximum de 3 000 euros pour un célibataire et 6 000 euros pour un couple. Notez que la réduction d'impôt est même portée à 30 % pour les FIP Corse et Outre-mer.

Attention : la réduction d'impôt est incluse dans le plafonnement global des niches fiscales de 10 000 euros.

Quels sont les avantages et inconvénients des FIP et FCPI ?

Les FIP et FCPI permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt immédiate, mais aussi de participer au financement de PME françaises ou innovantes, dont le potentiel de performance peut être très élevé, à la condition bien sûr de sélectionner les bons dossiers.

Ce type d'investissement comporte un risque de perte en capital, le prix des parts pouvant fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les rendements sont aussi très incertains, même si le potentiel de rendement est très élevé. Il est également important de savoir que ce placement peu liquide implique une détention d'au moins 5 ans pour bénéficier de l'avantage fiscal mais qui dans les faits est souvent bien plus longue. Enfin, les FIP et FCPI comportent des frais souvent élevés (frais d'entrée et de gestion), qui viennent rogner d'autant la performance du fonds. Il s'agit donc d'un aspect à examiner attentivement avant de sélectionner un fonds.

À qui ça s'adressent les FIP et FCPI ?

Les FIP et FCPI s'adressent aux contribuables lourdement imposés souhaitant réduire leur impôt sur le revenu, acceptant des risques importants en contrepartie d'un rendement potentiel élevé, et qui sont capables d'immobiliser leur épargne 5 à 10 ans.

Girardin industriel : la défiscalisation « one-shot » la plus puissante

Quel est le principe du Girardin industriel ?

Le Girardin industriel est un dispositif de défiscalisation « one-shot » dont l'objectif est de soutenir l'activité économique dans les DOM-TOM. L'investisseur finance du matériel productif utilisé par une entreprise d'Outre-mer. Il ne récupère généralement pas son capital mais obtient une réduction d'impôt supérieure au montant investi. L'investisseur ne touche ni loyer, ni dividende, ni revente : l'intérêt réside uniquement dans la réduction d'impôt immédiate accordée par l'État — c'est donc un placement à fonds perdus.

Quel est l'avantage fiscal du Girardin industriel ?

La réduction d'impôt du Girardin industriel est très élevée, souvent entre 110 % et 115 % de l'investissement engagé. Le gain fiscal intervient l'année suivant la souscription.

Attention : le Girardin industriel bénéficie d'un plafonnement supérieur des niches fiscales montant jusqu'à 18 000€. Ce qui est pris en compte pour calculer les 18 000€ n'est pas la réduction d'impôt en elle-même mais celle-ci ajustée du taux de rétrocession à l'exploitant ultra-marin.

Selon le montage (investissement “de plein droit” ou “avec agrément fiscal”), la réduction maximale peut atteindre jusqu'à ≈ 40 909 € pour le plein-droit, ou ≈ 52 941 € pour un agrément fiscal.

Quels sont les avantages et inconvénients du Girardin industriel ?

Le principal avantage du dispositif Girardin est la réduction d'impôt très importante dont il permet de bénéficier, souvent supérieure au capital investi, ce qui en fait l'un des dispositifs les plus rentables fiscalement pour les contribuables en 2025. Notez aussi que le gain est quasi immédiat : la réduction d'impôt s'applique dès l'année suivante. En outre, ce dispositif permet une participation concrète à l'économie d'Outre-mer, via un soutien à l'activité industrielle ou productrice

Attention, le dispositif Girardin comporte également de nombreux risques. D'abord, rappelons qu'il s'agit d'un investissement à fonds perdus : vous ne récupérez pas votre capital. L'investisseur ne bénéficie d'aucun flux, uniquement d'une réduction d'impôt, seul intérêt de l'opération, qui peut être remis en cause. En effet, si l'entreprise locale fait défaut, ne loue pas le matériel ou fait faillite, l'avantage fiscal peut être remis en cause et les montants engagés perdus. De plus, si les conditions du montage ne sont pas strictement respectées (délai de location, usage conforme, exploitation effective pendant 5 ans), l'administration peut requalifier l'opération et exiger le remboursement de la réduction accordée.

À qui ça s'adresse le Girardin industriel ?

Le dispositif Girardin industriel s'adresse aux contribuables fortement imposés, cherchant une réduction d'impôt importante immédiate, acceptant un risque non négligeable. Il est crucial de choisir un opérateur Girardin très solide. L'accompagnement par un conseiller en gestion de patrimoine spécialisé sur ce type de montage nous semble indispensable.

SOFICA : soutenir le cinéma et obtenir une réduction d'impôt attractive

Quel est le principe des SOFICA ?

Les SOFICA — Sociétés de Financement de l'Industrie Cinématographique et de l'Audio-visuel — collectent des capitaux auprès d'investisseurs particuliers pour financer la production d'œuvres cinématographiques ou audio-visuelles (films, séries, documentaires, animation, etc.).

En souscrivant des parts dans une SOFICA, l'investisseur apporte des fonds en numéraire (capital initial ou augmentation de capital ou apport sur des émissions) qui seront utilisés pour financer ces productions.

Quel est l'avantage fiscal des SOFICA ?

L'investissement en SOFICA donne droit à une réduction d'impôt de 30 % à 48 % du montant investi, selon les engagements de la SOFICA. Pour bénéficier du taux le plus élevé (48 %), la SOFICA doit investir au moins 10 % de ses fonds dans des sociétés de production, et consacrer au moins 10 % de ses investissements au développement d'œuvres audio-visuelles (fiction, documentaire, animation, séries) ou à l'achat de droits d'exploitation à l'étranger.

Le montant éligible est plafonné : 18 000 € par foyer fiscal et par an, et limité à 25 % du revenu net global. Cela permet, pour un investissement maximal de 18 000 €, une réduction d'impôt maximale de 8 640 €

Attention : le plafond global des niches fiscales est plus élevé pour les SOFICA : elles ne sont donc pas soumises au plafond standard de 10 000 €, ce qui les rend plus intéressantes pour des contribuables fortement imposés.

Quels sont les avantages et inconvénients des SOFICA ?

Le principal avantage des SOFICA, c'est leur taux de réduction attractif. De plus, le plafond de 18 000 € permet de maximiser sa réduction d'impôt. La durée minimale de conservation des parts est de 5 ans (parfois 7), ce qui est relativement raisonnable comparé à certains dispositifs long terme. Pour les contribuables fortement imposés, les SOFICA constituent un levier intéressant pour diminuer rapidement l'impôt dû tout en soutenant la création audio-visuelle française.

Les SOFICA comportent aussi un certain nombre d'inconvénients. Le premier étant bien sûr le risque élevé inhérent à ce dispositif : le capital placé peut être entièrement perdu, les SOFICA étant des placements risqués, dépendant du succès (ou de l'échec) des œuvres financées. Ainsi, le rendement est incertain et non garanti. L'avantage fiscal demeure l'argument principal. Soulignons également la très faible liquidité des SOFICA : il n'existe généralement pas de marché secondaire, il faut conserver les parts jusqu'à la dissolution. Enfin, sachez que l'offre est limitée et les SOFICA fonctionnent souvent sur le principe du « premier arrivé, premier servi », et le quota est vite atteint, ce qui en fait un dispositif de défiscalisation rarement disponible après novembre, période à laquelle la collecte est déjà close.

À qui ça s'adressent les SOFICA ?

Les SOFICA s'adressent aux contribuables passionnés par le cinéma, fortement imposés, qui sont capables d'immobiliser leur argent plusieurs années et acceptent le risque de perte partielle en capital en échange d'un avantage fiscal immédiat.