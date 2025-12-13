information fournie par Boursorama avec LabSense • 13/12/2025 à 08:30

Ces pays où vous ne payez jamais d’impôts… et comment ils financent tout / iStock.com - Yasin Yamak

Monde : où ne paye-t-on pas d’impôts ?

Tandis qu’en France, divers types d’impôts existent afin de financer différentes dépenses, certains pays, États et autres n’en font pas payer. C’est le cas par exemple des Émirats arabes unis, pays de la péninsule arabique dont l’une des villes les plus connues est Dubaï. Les revenus des particuliers n’y sont pas imposables. Du côté des entreprises, seules celles dont les bénéfices dépassent un certain plafond le sont. Comment le pays finance-t-il ses dépenses ? Avec le tourisme et la mise en place du « dirham touristique » (taxe hôtelière) mais aussi avec les taxes municipales ou encore la TVA. Le Brunei a lui aussi décidé de ne pas imposer les particuliers et va plus loin en n’imposant pas non plus les entreprises. L’argent ? Le pays le trouve dans les taxes sur les services et dans l’exportation d’hydrocarbures. Si les Bahamas vous font rêver, sachez que c’est un véritable paradis fiscal. Le gouvernement y gagne de l’argent grâce aux taxes touristiques, à la TVA et aux droits d’importation pouvant atteindre les 40 %. À Monaco, point d’impôts ? Les revenus des personnes physiques (hors citoyens français) n’y sont en effet pas imposables. Les entreprises le sont mais peu. Monaco tire ses recettes de la TVA et des licences de jeux de ses casinos. Aux Bermudes, il y a bien un impôt sur les salaires - impôt compris entre 14 et 16 % - mais il est à la charge des employeurs. L’archipel britannique compte aussi sur les droits de douane. Les îles Caïmans, territoire d’outre-mer britannique, ont choisi de ne pas imposer les revenus. En revanche, des droits de timbre sur les transferts immobiliers (7,5 % pour la première vente, 10 % pour la revente) et des droits d’importation y sont appliqués.

Îles Vierges britanniques, Saint-Kitts-et-Nevis…

Les Îles Vierges britanniques n’imposent pas les revenus des personnes physiques et morales. En revanche, il y a des droits de licence et de timbre (sur les transactions immobilières) ainsi que des prélèvements sur les salaires. Saint-Kitts-et-Nevis, ou Saint-Christophe-et-Niévès, a mis en place un programme de citoyenneté par investissement. De plus, les particuliers n’y sont pas imposés. Petit pays aux paysages divins, le Vanuatu propose aussi un régime fiscal avantageux tout comme le Koweït ou encore le Qatar.

En résumé

Dans divers endroits à travers le monde, on ne paye pas d’impôts, les recettes étant générées d’autres façons. Si ces paradis fiscaux vous font rêver, gardez en tête que partir vivre dans un autre pays nécessite d’entreprendre diverses démarches administratives et que cela peut être compliqué et chronophage. De plus, le coût de la vie est généralement élevé dans ces pays et autres îles. Par ailleurs, ces lieux peuvent manquer d’infrastructures (santé, éducation…). Enfin, les paradis fiscaux sont surveillés de près, les règles étant assez régulièrement renforcées.