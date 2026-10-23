Ces dépenses qui permettent de réduire ses impôts

information fournie par Le Particulier • 23/10/2026 à 15:00

Aide à domicile, garde d’enfants, travaux, dons… ces dépenses du quotidien peuvent ouvrir droit à des crédits ou réductions d’impôt. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Réduire ses impôts via des dépenses de la vie quotidienne

Emploi d'un salarié à domicile et garde d’enfants

Soutenir une cause pour réduire son impôt

Investir dans l'immobilier ou une entreprise permet aussi de réduire ses impôts

Les Français ne le savent pas toujours, mais il existe de nombreux dispositifs permettant de diminuer son imposition. Bonne nouvelle: ils ne sont pas réservés aux experts financiers.

Réduction ou crédit d’impôt: quelles différences? A noter: Ces placements présentent un risque de perte en capital et doivent être envisagés dans une logique de diversification de son patrimoine. A savoir: Pour bénéficier de la réduction d’impôt, le don doit être réalisé sans contrepartie et être justifié par un reçu fiscal délivré par l’organisme bénéficiaire. Les contribuables ne font pas toujours la différence entre la réduction et le crédit d’impôt. Ces deux dispositifs permettent bien de diminuer le montant de l’impôt sur le revenu, mais leur fonctionnement diffère. La réduction d’impôt s’impute uniquement sur l’impôt dû. Si son montant dépasse celui de l’impôt, l’excédent est perdu, sauf lorsque la loi prévoit un report sur les années suivantes. Par exemple, un contribuable devant payer 500 euros d’impôt et bénéficiant d’une réduction de 800 euros ne paiera pas d’impôt mais il ne percevra pas les 300 euros restants. A l’inverse, si le crédit d’impôt est supérieur à l’impôt à payer, l’administration fiscale rembourse la différence. Ce mécanisme s’adresse à tous, y compris aux personnes non imposables. Avec un crédit d’impôt de 800 euros et un impôt de 500 euros, le contribuable recevra ainsi un remboursement de 300 euros.

Réduire ses impôts via des dépenses de la vie quotidienne

De 1991 à 2007, les ménages français ont pu bénéficier d’une réduction d’impôt liée aux services à la personne. Depuis, le mécanisme a évolué en crédit d’impôt, ouvrant l’avantage fiscal aux contribuables inactifs et non imposables. Concrètement, si le montant du crédit d’impôt est supérieur à l’impôt dû, ou si le contribuable n’est pas imposable, l’administration fiscale rembourse la différence.

Emploi d'un salarié à domicile et garde d’enfants

Ménage, repassage, jardinage, travaux de petit bricolage, soutien scolaire, aide aux personnes âgées ou dépendantes et garde d’enfants à domicile: autant de prestations ouvrant droit à un crédit d’impôt. Il est égal à 50% des dépenses restant à la charge du contribuable, dans la limite de 12.000 euros par an. Ce plafond peut être majoré selon la situation du foyer.

Lorsque l’enfant de moins de six ans est accueilli à l’extérieur du domicile, dans une crèche, une halte-garderie, un jardin d’enfants ou chez une assistante maternelle agréée, un autre crédit d’impôt s’applique. Son taux est également fixé à 50%, mais les dépenses prises en compte sont plafonnées à 3500 euros par enfant, après déduction des aides perçues, notamment celles versées par la CAF. Le crédit d’impôt peut ainsi atteindre 1750 euros par enfant.

Soutenir une cause pour réduire son impôt

Il est possible de réduire le montant de son impôt sur le revenu en aidant certaines associations et structures. L’allégement dépend de l’organisme soutenu.

Les organismes d'intérêt général. Les dons versés à une association, une fondation ou tout autre organisme d'intérêt général ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66% des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable. Si le montant des dons dépasse ce plafond, l'excédent peut être reporté sur les cinq années suivantes.

Les organismes d'aide aux personnes en difficulté. Les dons versés à des organismes venant en aide aux personnes en situation de précarité ouvrent droit à une réduction d'impôt de 75%, dans la limite de 2000 euros par an. Au-delà de ce plafond, les sommes versées bénéficient de la réduction de droit commun de 66%. Par exemple, pour un don de 2400 euros, la réduction s'élève à 1500 euros (75% de 2000 euros) plus 264 euros (66% des 400 euros restants), soit 1764 euros au total.

Investir dans l'immobilier ou une entreprise permet aussi de réduire ses impôts

Moins grand public, des dispositifs permettent de faire fructifier son argent tout en limitant le montant de ses impôts. Ils visent à diriger l’argent des épargnants vers des secteurs économiques jugés prioritaires.

Investir dans une entreprise. Les particuliers investissant directement au capital d’une PME peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt équivalente à 18% des sommes versées, dans la limite de 50.000 euros pour une personne seule ou de 100.000 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cela représente une réduction maximale de 9000 euros ou 18.000 euros. Pour en bénéficier, les titres doivent être conservés pendant au moins cinq ans. Il est également possible d’investir dans des fonds investis dans de jeunes entreprises innovantes (JEI). La réduction d’impôt s‘élève à 30% de l’investissement plafonnée à 12.000 euros pour une personne seule et 24.000 euros pour un couple.