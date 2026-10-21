Impôt sur le revenu : ce que révèlent neuf ans de réformes fiscales

information fournie par Mingzi • 21/10/2026 à 08:42

Quel bilan tirer de l'impôt sur le revenu depuis 2017 ? Le CPO apporte des éléments de réponse. ( Crédits photo: Shutterstock)

Crédits d'impôt, réductions, avantages liés à la famille ou à l'investissement … Dans une étude qu'il vient de publier, le Conseil des prélèvements obligatoires dresse le bilan des évolutions de l'impôt sur le revenu depuis 2017. Avec, à la clé, plusieurs pistes pour simplifier le système et mieux encadrer les avantages fiscaux.

Chaque printemps, la déclaration de revenus rappelle aux Français que l'impôt ne dépend pas seulement de ce qu'ils gagnent, mais aussi de leur situation familiale, de leurs dépenses et parfois de leurs choix patrimoniaux. Depuis 2017, la fiscalité a beaucoup évolué. Et si les revenus déclarés ont progressé, le poids moyen de l'impôt a, lui, légèrement diminué.

Des revenus en hausse, une imposition en recul

Entre 2017 et 2024, les revenus fiscaux moyens ont augmenté de 23,2 %, contre 18,4 % pour l'inflation. Une progression notamment portée par les revenus du capital, favorisés par l'instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU) en 2018.

Parallèlement, le taux moyen d'imposition est passé de 7 % à 6,7 % du revenu fiscal de référence. Cette baisse s'explique principalement par la réforme de la première tranche du barème en 2020, mais aussi, pour les contribuables les plus aisés, par la fiscalité des revenus mobiliers.

L'impôt demeure néanmoins très progressif : en 2024, les 10 % des foyers les plus aisés acquittent 74 % de l'impôt sur le revenu, après réductions et crédits d'impôt.

Crédits et réductions : deux mécanismes à distinguer

Dons aux associations, investissements locatifs, emploi d'un salarié à domicile, garde d'enfants … Les avantages fiscaux occupent une place importante dans le quotidien des contribuables.

En 2024, leur coût atteint 15 milliards d'euros : 6,1 milliards pour les réductions d'impôt et 8,9 milliards pour les crédits d'impôt, hors dispositifs évitant les doubles impositions.

La différence est essentielle. Une réduction vient diminuer l'impôt dû, tandis qu'un crédit d'impôt peut donner lieu à remboursement, même lorsque son montant dépasse celui de l'impôt à payer.

Des avantages largement utilisés, mais inégalement répartis

Plus de 14 millions de foyers déclarent au moins un avantage fiscal, dont 12,5 millions en bénéficient effectivement. Pour les deux tiers de ces derniers, le gain reste inférieur à 1.000 euros.

Près de cinq millions de foyers cumulent plusieurs dispositifs. La majorité répond à des besoins familiaux ou personnels : garde d'enfants, handicap, adaptation du logement au vieillissement.

Les stratégies patrimoniales concernent une population plus restreinte : un peu plus de 400.000 foyers. Mais les montants sont sensiblement supérieurs, avec un avantage moyen compris entre 3.500 et 6.500 euros pour ces groupes d'investisseurs.

Ces bénéfices sont toutefois encadrés par un plafonnement global de droit commun fixé à 10.000 euros par foyer, avec de nombreuses exceptions.

Vers une fiscalité patrimoniale plus lisible ?

Le Conseil des prélèvements obligatoires pointe une complexité persistante : 223 dépenses fiscales sont recensées en 2026, dont 53 communes avec l'impôt sur les sociétés.

L'institution préconise notamment de mieux évaluer les dispositifs, de limiter leur durée et de donner davantage de visibilité aux contribuables. Elle recommande également de revoir le calcul de la contribution différentielle sur les hauts revenus, instaurée en 2025.

Pour les épargnants et investisseurs, le message est clair : les avantages fiscaux ne sont jamais définitivement acquis. Plus que jamais, une stratégie patrimoniale solide doit reposer sur la qualité de l'investissement, avant la seule promesse d'une économie d'impôt.