Budget: La loi spéciale adoptée par l'Assemblée
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 17:11

Session de l'Assemblée nationale française à Paris

La loi spéciale élaborée pour assurer la continuité des ‍services publics en attendant de pouvoir voter un budget pour 2026 a été largement adoptée ‌mardi par l'Assemblée nationale.

Cette loi spéciale était indispensable après l'échec du gouvernement du ​Premier ministre Sébastien Lecornu à faire adopter ⁠un projet de budget (PLF) pour la France l'année prochaine.

"La loi spéciale n'est jamais ⁠qu'une loi ‍qui permet à l'Assemblée nationale et ⁠au Sénat de poursuivre son travail au premier janvier en protégeant l'essentiel, c'est à dire ​les capacités à lever l'impôt, à engager la dette et à faire fonctionner les services ⁠publics", a déclaré le Premier ministre ​Sébastien Lecornu lors des questions au ​gouvernement à l'Assemblée ​nationale mardi.

Présentée lundi par le gouvernement, cette ​loi contient trois ⁠articles : l'autorisation de percevoir les impôts existants, évaluer les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et enfin ‌recourir à l'emprunt.

Le Sénat doit se prononcer dans la soirée sur cette loi qui doit être promulguée avant le 31 décembre pour produire ses effets.

(Rédigé par Kate Entringer, avec la ‌rédaction de Paris)

  • 18:14

    Surtout ne pas retirer le recourt à l'emprunt.....

