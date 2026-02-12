Corée du Nord: Kim s'apprêterait à désigner sa fille comme héritière, selon Séoul

Photo prise le 8 février 2024 et diffusée le 9 février par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, montrant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (c) et sa fille (g) en visite au ministère de la Défense nationale à Pyongyang à l'occasion du 76e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de Corée ( KCNA VIA KNS / STR )

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pourrait s'apprêter à désigner sa fille Ju Ae comme son héritière, selon les renseignements sud-coréens jeudi, avant la tenue de la grand-messe du pouvoir à Pyongyang fin février.

La dynastie Kim mène le pays reclus d'une main de fer depuis sa fondation en 1948, Kim Jong Un incarnant la troisième génération, après son père et son grand-père.

L'actuel leader, qui maintient un flou sur sa descendance, apparaît de plus en plus souvent avec sa fille adolescente, Ju Ae, lors d'événements officiels majeurs, laissant penser qu'elle tient la corde pour prendre sa suite.

"Le service national du renseignement sud-coréen (NIS) estime que Kim Ju Ae est en passe d'être désignée comme successeure", a rapporté le parlementaire Lee Seong-kweun jeudi, après un briefing du NIS.

Le renseignement se fonde notamment sur une visite en janvier au palais du Soleil Kumsusan, où reposent le fondateur de l'Etat Kim Il Sung et le deuxième dirigeant Kim Jong Il, mort en 2011. Kim Ju Ae leur avait alors rendu hommage aux côtés de son père.

Le NIS a ajouté qu'il surveillerait de près une éventuelle présence de l'adolescente au congrès du parti au pouvoir à Pyongyang à la fin du mois, et sa place dans l'ordre de préséance.

- "Enfant bien-aimée" -

Ce grand événement doit permettre au gouvernement de dévoiler ses orientations nationales, de la politique étrangère à l'économie, en passant par le sujet ultrasensible du nucléaire, la Corée du Nord disposant de l'arme atomique.

Photo prise le 31 décembre 2025 et diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA via KNS le 1er janvier 2026 montrant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, sa fille Kim Ju Ae (c) et son épouse Ri Sol Ju (g) lors d'un spectacle de célébration du Nouvel An au stade du 1er mai à Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

Mais cette réunion sert aussi souvent de tribune pour annoncer des changements au sein de la direction du parti. Des analystes pensent que Kim Ju Ae pourrait à cette occasion être nommée première secrétaire de son comité central, soit la numéro deux de la formation politique.

Pyongyang n'a jamais communiqué sur l'âge exact de Kim Ju Ae, née de l'union du dirigeant nord-coréen avec Ri Sol Ju, ancienne chanteuse vedette. Des analystes considèrent qu'elle serait entrée dans l'adolescence. La plupart des estimations situent sa date de naissance dans les années 2012 et 2013.

L'existence de la fille de Kim Jong Un avait été révélée en 2022, lorsqu'elle avait assisté avec son père au lancement d'un missile balistique intercontinental.

Les médias officiels nord-coréens désignent Kim Ju Ae comme "l'enfant bien-aimée" du pays, ou encore "grande guide", des qualificatifs habituellement réservés aux dirigeants suprêmes de la Corée du Nord et à leurs héritiers.

C'est en 2024 que les renseignements ont pour la première fois reconnu qu'elle était l'héritière probable de son père - et ce alors que Séoul avait longtemps présenté la Corée du Nord comme une société dominée par les hommes peu susceptible d'accepter un jour une femme dirigeante à sa tête.

Photo prise le 28 novembre 2025 et diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA le 30 novembre 2025, montrant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (3e g) et sa fille Ju Ae (2e g) assistant à un vol de démonstration commémorant le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée de l'air de l'Armée populaire de Corée, sur l'aérodrome de Kalma à Wonsan, dans la province de Gangwon ( KCNA VIA KNS / STR )

A plusieurs reprises, Kim Ju Ae a reproduit le style distinctif de son père, entre manteau en cuir et lunettes de soleil. Elle semble aussi présenter un goût pour le luxe, étant apparue avec des montres Cartier ou des lunettes de soleil Gucci.

Elle a accompagné ses parents aux festivités du dernier Nouvel An à Pyongyang, selon des images officielles, où l'on voit l'adolescente placer sa main sur le visage du numéro un nord-coréen et l'embrasser sur la joue - une rare manifestation publique d'affection.